https://ria.ru/20221213/poteri-1838254841.html
Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки
Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки - РИА Новости, 13.12.2022
Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:51
2022-12-13T10:51
2022-12-13T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1a7c85d004c8b2bd888ef1eb56b0fb0d.jpg
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку и технику, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка ("2С1 Гвоздика"), девять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, гаубицу, танк, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты два беспилотника противника.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_430:67:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bff2cf6636e932060e4d656dec0765b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Донецкая Народная Республика
Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли в регионе более 50 человек и технику