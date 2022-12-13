Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/poteri-1838254841.html
Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки
Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки - РИА Новости, 13.12.2022
Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:51
2022-12-13T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1a7c85d004c8b2bd888ef1eb56b0fb0d.jpg
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку и технику, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка ("2С1 Гвоздика"), девять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, гаубицу, танк, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты два беспилотника противника.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_430:67:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bff2cf6636e932060e4d656dec0765b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Донецкая Народная Республика
10:51 13.12.2022
 
Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли в регионе более 50 человек и технику

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ на БМП
Военнослужащие ВСУ на БМП - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку и технику, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка ("2С1 Гвоздика"), девять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, гаубицу, танк, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты два беспилотника противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 декабря, 15:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала