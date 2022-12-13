https://ria.ru/20221213/poteri-1838254841.html

Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки

Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки - РИА Новости, 13.12.2022

Украинские войска в ДНР потеряли более 50 человек и технику за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:51

2022-12-13T10:51

2022-12-13T10:51

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1a7c85d004c8b2bd888ef1eb56b0fb0d.jpg

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку и технику, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка ("2С1 Гвоздика"), девять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, гаубицу, танк, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты два беспилотника противника.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, донецкая народная республика