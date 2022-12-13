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Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину - РИА Новости, 13.12.2022
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Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину
Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину - РИА Новости, 13.12.2022
Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину
Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставок Украине комплексов Patriot, сообщил представитель ведомства РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T23:16
2022-12-13T23:16
в мире
украина
сша
киев
министерство обороны сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставок Украине комплексов Patriot, сообщил представитель ведомства РИА Новости."На сегодняшней день нам нечего проанонсировать", - сказал представитель.Телеканал CNN ранее со ссылкой на источники сообщил, что на этой неделе США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot.
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в мире, украина, сша, киев, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, США, Киев, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
23:16 13.12.2022
 
Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину

Представитель Пентагона: пока нечего сообщить по поводу поставок ЗРК Patriot на Украину

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставок Украине комплексов Patriot, сообщил представитель ведомства РИА Новости.
"На сегодняшней день нам нечего проанонсировать", - сказал представитель.
Телеканал CNN ранее со ссылкой на источники сообщил, что на этой неделе США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
12 декабря, 18:51Специальная военная операция на Украине
Глава Минобороны Украины выразил надежду, что Киев получит ЗРК Patriot
 
В миреУкраинаСШАКиевМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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