https://ria.ru/20221213/postavka-1838471297.html

Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину

Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину - РИА Новости, 13.12.2022

Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину

Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставок Украине комплексов Patriot, сообщил представитель ведомства РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:16

2022-12-13T23:16

2022-12-13T23:16

в мире

украина

сша

киев

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставок Украине комплексов Patriot, сообщил представитель ведомства РИА Новости."На сегодняшней день нам нечего проанонсировать", - сказал представитель.Телеканал CNN ранее со ссылкой на источники сообщил, что на этой неделе США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot.

https://ria.ru/20221212/kompleks-1838167390.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )