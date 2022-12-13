https://ria.ru/20221213/postavka-1838471297.html
Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину
Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину - РИА Новости, 13.12.2022
Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину
Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставок Украине комплексов Patriot, сообщил представитель ведомства РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T23:16
2022-12-13T23:16
2022-12-13T23:16
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киев
министерство обороны сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставок Украине комплексов Patriot, сообщил представитель ведомства РИА Новости."На сегодняшней день нам нечего проанонсировать", - сказал представитель.Телеканал CNN ранее со ссылкой на источники сообщил, что на этой неделе США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot.
https://ria.ru/20221212/kompleks-1838167390.html
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В мире, Украина, США, Киев, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину
Представитель Пентагона: пока нечего сообщить по поводу поставок ЗРК Patriot на Украину