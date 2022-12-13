https://ria.ru/20221213/postanovka-1838381160.html

Лучшую постановку на "Театральное Приволжье" выбирают в Самарской области

Лучшую постановку на "Театральное Приволжье" выбирают в Самарской области - РИА Новости, 13.12.2022

Лучшую постановку на "Театральное Приволжье" выбирают в Самарской области

Лучшую постановку для представления региона на окружном этапе фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" выбирают в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:30

2022-12-13T16:30

2022-12-13T16:31

игорь комаров

дмитрий азаров

самарская область

россия

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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Лучшую постановку для представления региона на окружном этапе фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" выбирают в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона."В Самарской области выбирают лучшую постановку для представления региона на окружном этапе фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, всего заявки на конкурс подали 85 театральных коллективов из 18 городов и районов Самарской области."В этом году очень интересный подбор репертуара, дети и подростки берутся за серьезные, совершенно недетские, на первый взгляд, темы. Милосердие, прощение, принятие другого человека, иного, чем ты. Поражает глубина раскрытия темы, а радует то, что во многих спектаклях, которые мы увидели, в том числе и в кукольных, а их стало больше по сравнению с прошлым годом, есть то, что и обеспечивает в конечном итоге победу: сочетание актерской работы, режиссерского решения и художественного оформления", – цитирует пресс-служба доцента кафедры театральной режиссуры театрального факультета Самарского государственного института культуры Инну Добросолец.Экспертное жюри уже приступило к просмотру видеоверсий спектаклей, представленных на региональный этап фестиваля. По итогам будут определены лауреаты в номинациях "Лучший детский спектакль" и "Лучший молодежный спектакль", а также в номинациях "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль".Победителей, которые представят Самарскую область на окружном этапе фестиваля, объявят через 2 недели. В финал проекта пройдут 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа. Видеоверсии лучших спектаклей будут размещены на сайте фестиваля.Старт фестивалю "Театральное Приволжье" был дан четыре года назад по инициативе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. За это время проект стал заметным культурным событием в жизни Самаркой области. Губернатор региона, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров в рамках заседания комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Культура" отмечал важность проведения окружного проекта "Театральное Приволжье".По данным пресс-службы, на протяжении всех сезонов фестиваля Самарская область держит высокую планку. В копилке региона лидерство в номинациях "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", призовые места и включение театральных коллективов Самарской области в шорт-лист лучших постановок Приволжского федерального округа, а также победы в дополнительной номинации фестиваля – "Конкурс афиш и плакатов".

https://ria.ru/20221210/zasedanie-1837712599.html

https://ria.ru/20221111/kultura-1830900474.html

https://ria.ru/20221213/studvesna-1838378025.html

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игорь комаров, дмитрий азаров, самарская область, россия