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Посольство России в Перу призвало воздержаться от поездок по стране - РИА Новости, 13.12.2022
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Посольство России в Перу призвало воздержаться от поездок по стране
Посольство России в Перу призвало воздержаться от поездок по стране - РИА Новости, 13.12.2022
Посольство России в Перу призвало воздержаться от поездок по стране
Посольство России в Перу в связи с протестами в стране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T23:40
2022-12-13T23:40
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Посольство России в Перу в связи с протестами в стране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы."В этой связи посольство рекомендует росгражданам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы", - говорится в сообщении посольства.В дипмиссии напомнили, что в последние дни в восьми регионах Перу и столице проходят массовые протесты, сопровождаемые перекрытием дорог, нападением на транспортные и коммуникационные инфраструктурные объекты и ожесточенными столкновениями с полицией. Там также напомнили телефон для связи при возникновении экстренных ситуаций: (+51)995528712.
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в мире, перу, россия, лима (город)
В мире, Перу, Россия, Лима (город)
23:40 13.12.2022
 
Посольство России в Перу призвало воздержаться от поездок по стране

Посольство России в Перу призвало воздержаться от поездок по стране и посещения столицы

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкЛима, Перу
Лима, Перу - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Посольство России в Перу в связи с протестами в стране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы.
"В этой связи посольство рекомендует росгражданам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы", - говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии напомнили, что в последние дни в восьми регионах Перу и столице проходят массовые протесты, сопровождаемые перекрытием дорог, нападением на транспортные и коммуникационные инфраструктурные объекты и ожесточенными столкновениями с полицией. Там также напомнили телефон для связи при возникновении экстренных ситуаций: (+51)995528712.
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