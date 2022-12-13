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МИД предложил США установить потолок численности персонала посольств - РИА Новости, 13.12.2022
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МИД предложил США установить потолок численности персонала посольств
МИД предложил США установить потолок численности персонала посольств - РИА Новости, 13.12.2022
МИД предложил США установить потолок численности персонала посольств
Москва предлагает Вашингтону установить предельный потолок численности персонала в посольствах, чтобы в его рамках можно было по собственному усмотрению... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:42
2022-12-13T18:45
сша
россия
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва предлагает Вашингтону установить предельный потолок численности персонала в посольствах, чтобы в его рамках можно было по собственному усмотрению распределять работу, но эта идея пока не находит отклика у США, хотя вопрос обсуждался на встрече в Стамбуле на прошлой неделе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы предлагаем другое, мы предлагаем остановиться и, к примеру, согласиться об установлении определенного предельного потолка для персонала, в рамках которого мы могли бы, и американцы соответственно, сами определять сколько нужно народу на каком участке", - сказал Рябков."Пока это не находит отклика. Кстати, этот вопрос был одним из значимых, крупных, на консультациях по раздражителям, прошедших в Стамбуле на прошлой неделе", - добавил замминистра.
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сша, россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:42 13.12.2022 (обновлено: 18:45 13.12.2022)
 
МИД предложил США установить потолок численности персонала посольств

Замглавы МИД Рябков: Россия предложила США потолок численности персонала посольств

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва предлагает Вашингтону установить предельный потолок численности персонала в посольствах, чтобы в его рамках можно было по собственному усмотрению распределять работу, но эта идея пока не находит отклика у США, хотя вопрос обсуждался на встрече в Стамбуле на прошлой неделе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы предлагаем другое, мы предлагаем остановиться и, к примеру, согласиться об установлении определенного предельного потолка для персонала, в рамках которого мы могли бы, и американцы соответственно, сами определять сколько нужно народу на каком участке", - сказал Рябков.
"Пока это не находит отклика. Кстати, этот вопрос был одним из значимых, крупных, на консультациях по раздражителям, прошедших в Стамбуле на прошлой неделе", - добавил замминистра.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 22:50
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СШАРоссияСергей РябковВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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