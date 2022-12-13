https://ria.ru/20221213/posolstvo-1838432005.html

МИД предложил США установить потолок численности персонала посольств

МИД предложил США установить потолок численности персонала посольств - РИА Новости, 13.12.2022

МИД предложил США установить потолок численности персонала посольств

Москва предлагает Вашингтону установить предельный потолок численности персонала в посольствах, чтобы в его рамках можно было по собственному усмотрению... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:42

2022-12-13T18:42

2022-12-13T18:45

сша

россия

сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва предлагает Вашингтону установить предельный потолок численности персонала в посольствах, чтобы в его рамках можно было по собственному усмотрению распределять работу, но эта идея пока не находит отклика у США, хотя вопрос обсуждался на встрече в Стамбуле на прошлой неделе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы предлагаем другое, мы предлагаем остановиться и, к примеру, согласиться об установлении определенного предельного потолка для персонала, в рамках которого мы могли бы, и американцы соответственно, сами определять сколько нужно народу на каком участке", - сказал Рябков."Пока это не находит отклика. Кстати, этот вопрос был одним из значимых, крупных, на консультациях по раздражителям, прошедших в Стамбуле на прошлой неделе", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20221209/vizy-1837649804.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сша, россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)