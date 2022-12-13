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Украина не использовала военную помощь в противозаконных целях, заявили США - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/pomosch-1838469649.html
Украина не использовала военную помощь в противозаконных целях, заявили США
Украина не использовала военную помощь в противозаконных целях, заявили США - РИА Новости, 13.12.2022
Украина не использовала военную помощь в противозаконных целях, заявили США
США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:56
2022-12-13T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."На данный момент у нас нет информации, заслуживающей доверия информации, которая бы указывала на какое-либо на переориентирование украинской помощи на незаконные цели. И я думаю, что результаты на поле боя говорят сами за себя", - сказал он на брифинге для журналистов.Пентагон ранее сообщал, что направил на Украину инспекторов для контроля за целевым применением передаваемых ей вооружений и боеприпасов.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, патрик райдер
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Патрик Райдер
22:56 13.12.2022 (обновлено: 23:44 13.12.2022)
 
Украина не использовала военную помощь в противозаконных целях, заявили США

Пентагон: США не имеют доказательств применения Киевом военной помощи в незаконных целях

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"На данный момент у нас нет информации, заслуживающей доверия информации, которая бы указывала на какое-либо на переориентирование украинской помощи на незаконные цели. И я думаю, что результаты на поле боя говорят сами за себя", - сказал он на брифинге для журналистов.
Пентагон ранее сообщал, что направил на Украину инспекторов для контроля за целевым применением передаваемых ей вооружений и боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАПатрик Райдер
 
 
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