https://ria.ru/20221213/pomosch-1838469649.html

Украина не использовала военную помощь в противозаконных целях, заявили США

Украина не использовала военную помощь в противозаконных целях, заявили США - РИА Новости, 13.12.2022

Украина не использовала военную помощь в противозаконных целях, заявили США

США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T22:56

2022-12-13T22:56

2022-12-13T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

министерство обороны сша

патрик райдер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."На данный момент у нас нет информации, заслуживающей доверия информации, которая бы указывала на какое-либо на переориентирование украинской помощи на незаконные цели. И я думаю, что результаты на поле боя говорят сами за себя", - сказал он на брифинге для журналистов.Пентагон ранее сообщал, что направил на Украину инспекторов для контроля за целевым применением передаваемых ей вооружений и боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, патрик райдер