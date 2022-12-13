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Тысячная колонна МЧС России привезла гуманитарную помощь в Донбасс

Тысячная колонна МЧС России привезла гуманитарную помощь в Донбасс - РИА Новости, 13.12.2022

Тысячная колонна МЧС России привезла гуманитарную помощь в Донбасс

Тысячная автомобильная колонна МЧС России прибыла с гуманитарной помощью в Донбасс, в составе груза детские наборы и предметы первой необходимости, рассказали... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:43

2022-12-13T15:43

2022-12-13T15:43

специальная военная операция на украине

общество

россия

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тысячная автомобильная колонна МЧС России прибыла с гуманитарной помощью в Донбасс, в составе груза детские наборы и предметы первой необходимости, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства во вторник."На Донбасс прибыла с гуманитарной помощью тысячная колонна МЧС России, доставлено более 156 тонн груза", - сказал собеседник агентства.По его словам, в состав гуманитарного груза вошли детские наборы, продукты, а также предметы первой необходимости. Всего с начала гуманитарной миссии спасатели доставили в республики Донбасса, с недавнего времени вошедшие в состав России, свыше 110 тысяч тонн грузов.

россия

донбасс

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общество, россия, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)