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Тысячная колонна МЧС России привезла гуманитарную помощь в Донбасс - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/pomosch-1838362054.html
Тысячная колонна МЧС России привезла гуманитарную помощь в Донбасс
Тысячная колонна МЧС России привезла гуманитарную помощь в Донбасс - РИА Новости, 13.12.2022
Тысячная колонна МЧС России привезла гуманитарную помощь в Донбасс
Тысячная автомобильная колонна МЧС России прибыла с гуманитарной помощью в Донбасс, в составе груза детские наборы и предметы первой необходимости, рассказали... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:43
2022-12-13T15:43
специальная военная операция на украине
общество
россия
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тысячная автомобильная колонна МЧС России прибыла с гуманитарной помощью в Донбасс, в составе груза детские наборы и предметы первой необходимости, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства во вторник."На Донбасс прибыла с гуманитарной помощью тысячная колонна МЧС России, доставлено более 156 тонн груза", - сказал собеседник агентства.По его словам, в состав гуманитарного груза вошли детские наборы, продукты, а также предметы первой необходимости. Всего с начала гуманитарной миссии спасатели доставили в республики Донбасса, с недавнего времени вошедшие в состав России, свыше 110 тысяч тонн грузов.
россия
донбасс
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общество, россия, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донбасс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:43 13.12.2022
 
Тысячная колонна МЧС России привезла гуманитарную помощь в Донбасс

Тысячная колонна МЧС России доставила в Донбасс 156 тонн груза гуманитарной помощи

© РИА Новости / Максим ЗахаровДоставка гуманитарной помощи в Луганск
Доставка гуманитарной помощи в Луганск - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Доставка гуманитарной помощи в Луганск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тысячная автомобильная колонна МЧС России прибыла с гуманитарной помощью в Донбасс, в составе груза детские наборы и предметы первой необходимости, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства во вторник.
"На Донбасс прибыла с гуманитарной помощью тысячная колонна МЧС России, доставлено более 156 тонн груза", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в состав гуманитарного груза вошли детские наборы, продукты, а также предметы первой необходимости. Всего с начала гуманитарной миссии спасатели доставили в республики Донбасса, с недавнего времени вошедшие в состав России, свыше 110 тысяч тонн грузов.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДонбассМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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