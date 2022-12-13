https://ria.ru/20221213/pomosch-1838328474.html

На платформе "Мой экспорт" эксперты помогли свыше 1,3 тысячи экспортеров

На платформе "Мой экспорт" эксперты помогли свыше 1,3 тысячи экспортеров - РИА Новости, 13.12.2022

На платформе "Мой экспорт" эксперты помогли свыше 1,3 тысячи экспортеров

Эксперты маркетплейса "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" оказали поддержку в сфере внешнеэкономической деятельности более 1,3 тысячи... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:07

2022-12-13T14:07

2022-12-13T14:07

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Эксперты маркетплейса "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" оказали поддержку в сфере внешнеэкономической деятельности более 1,3 тысячи предпринимателей, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."За первый год работы B2B-маркетплейса "Профессионалы экспорта", который является частью цифровой платформы "Мой экспорт", поддержку от экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности получили более 1,3 тысячи предпринимателей", - говорится в сообщении.В РЭЦ напомнили, что маркетплейс "Профессионалы экспорта" был запущен в декабре 2021 года. Он позволяет предпринимателям получить платные услуги от компаний, специализирующихся на экспортном консалтинге."Так, например, экспортеры могут найти логистические компании, которые организуют им поставку в страну сбыта; маркетологов, готовых провести детальное исследование того или иного рынка; специалистов, имеющих опыт в организации бизнес-миссий; юристов, консультирующих по экспортному контракту или по вопросам интеллектуальной собственности", - пояснили в РЭЦ."С момента запуска B2B-маркетплейса мы взяли курс на его динамичное развитие. Так, год назад, когда мы начинали, было 11 услуг по 4 направлениям, сегодня - свыше 30 услуг, включая 8 услуг с господдержкой, уже по 9 направлениям. И конечно же, растет число аккредитованных специалистов, которые готовы предложить свои услуги экспортерам. Так, в декабре 2021 года их было около 50, сегодня - более 350 из каждого федерального округа России. И все они прошли нашу аккредитацию", - рассказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.В РЭЦ отметили, что на платформе также доступны услуги с государственной поддержкой от региональных центров поддержки экспорта, например "Поиск покупателя", "Консультация по логистике", "Анализ внешнеторгового контракта" и другие. Услуги от исполнителей с господдержкой предоставляются малому и среднему бизнесу на бесплатной или частично платной основе.

https://ria.ru/20221212/rets-1838116131.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия