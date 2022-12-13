https://ria.ru/20221213/poliklinika-1838276629.html

Орлов проинспектировал возведение пристройки к поликлинике в Благовещенске

Орлов проинспектировал возведение пристройки к поликлинике в Благовещенске - РИА Новости, 13.12.2022

Орлов проинспектировал возведение пристройки к поликлинике в Благовещенске

Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал строительство пристройки к детской поликлинике №1 в Благовещенске, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:11

2022-12-13T12:11

2022-12-13T12:11

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал строительство пристройки к детской поликлинике №1 в Благовещенске, сообщает правительство региона."Это второй этап модернизации детской поликлиники, в рамках первого в 2020 году мы капитально отремонтировали основное здание. Заменили все внутренние коммунальные сети, окна, отремонтировали крышу и внутренние помещения, обновили фасад. В новом здании разместится фильтр-приемник, здесь оборудуют просторный холл для посетителей, гардероб, современный рентген-кабинет. На втором этаже разместят два кабинета УЗИ, кабинет ЭКГ, процедурную, лабораторию и ординаторскую", - цитирует Орлова его пресс-служба.По данным областного правительства, строительство пристройки к детской поликлинике подходит к завершающей стадии. Большая часть работ завершена, в настоящее время ведется внутренняя отделка помещений, монтируются электросети.

https://ria.ru/20221212/priamure-1837987810.html

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амурская область

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Владимир Лаврентьев

россия, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск