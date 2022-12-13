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Орлов проинспектировал возведение пристройки к поликлинике в Благовещенске - РИА Новости, 13.12.2022
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Амурская область
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Орлов проинспектировал возведение пристройки к поликлинике в Благовещенске
Орлов проинспектировал возведение пристройки к поликлинике в Благовещенске - РИА Новости, 13.12.2022
Орлов проинспектировал возведение пристройки к поликлинике в Благовещенске
Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал строительство пристройки к детской поликлинике №1 в Благовещенске, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:11
2022-12-13T12:11
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал строительство пристройки к детской поликлинике №1 в Благовещенске, сообщает правительство региона."Это второй этап модернизации детской поликлиники, в рамках первого в 2020 году мы капитально отремонтировали основное здание. Заменили все внутренние коммунальные сети, окна, отремонтировали крышу и внутренние помещения, обновили фасад. В новом здании разместится фильтр-приемник, здесь оборудуют просторный холл для посетителей, гардероб, современный рентген-кабинет. На втором этаже разместят два кабинета УЗИ, кабинет ЭКГ, процедурную, лабораторию и ординаторскую", - цитирует Орлова его пресс-служба.По данным областного правительства, строительство пристройки к детской поликлинике подходит к завершающей стадии. Большая часть работ завершена, в настоящее время ведется внутренняя отделка помещений, монтируются электросети.
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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск
Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Благовещенск
12:11 13.12.2022
 
Орлов проинспектировал возведение пристройки к поликлинике в Благовещенске

Губернатор Приамурья Орлов следит за возведением пристройки к поликлинике в Благовещенске

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал строительство пристройки к детской поликлинике №1 в Благовещенске, сообщает правительство региона.
"Это второй этап модернизации детской поликлиники, в рамках первого в 2020 году мы капитально отремонтировали основное здание. Заменили все внутренние коммунальные сети, окна, отремонтировали крышу и внутренние помещения, обновили фасад. В новом здании разместится фильтр-приемник, здесь оборудуют просторный холл для посетителей, гардероб, современный рентген-кабинет. На втором этаже разместят два кабинета УЗИ, кабинет ЭКГ, процедурную, лабораторию и ординаторскую", - цитирует Орлова его пресс-служба.
По данным областного правительства, строительство пристройки к детской поликлинике подходит к завершающей стадии. Большая часть работ завершена, в настоящее время ведется внутренняя отделка помещений, монтируются электросети.
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Амурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьБлаговещенск
 
 
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