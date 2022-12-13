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Сальдо сообщил, кто покушался на замглавы администрации Херсонской области - РИА Новости, 13.12.2022
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Сальдо сообщил, кто покушался на замглавы администрации Херсонской области
Сальдо сообщил, кто покушался на замглавы администрации Херсонской области - РИА Новости, 13.12.2022
Сальдо сообщил, кто покушался на замглавы администрации Херсонской области
Покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ),... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:54
2022-12-13T11:17
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
херсон
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), использовалось самодельное взрывное устройство, заявил врио губернатора Владимир Сальдо, отметив, что есть соответствующие видеоматериалы.Накануне о покушении на Булюка РИА Новости сообщили в администрации Херсонской области. Там подчеркнули, что он получил легкие ранения и его жизни ничего не угрожает, однако в результате теракта погиб мирный житель. Как уточнил Сальдо во вторник, при покушении погиб водитель Булюка."Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Но теперь по крайней мере ясно, что это работает ДРГ. Есть достаточно много видеоматериала, как все произошло", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Он сообщил, что сейчас его заместитель чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет, но потребуется какое-то время для реабилитации.
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо, херсон
Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Херсон
10:54 13.12.2022 (обновлено: 11:17 13.12.2022)
 
Сальдо сообщил, кто покушался на замглавы администрации Херсонской области

Сальдо: покушение на замглавы администрации Херсонской области организовала украинская ДРГ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), использовалось самодельное взрывное устройство, заявил врио губернатора Владимир Сальдо, отметив, что есть соответствующие видеоматериалы.
Накануне о покушении на Булюка РИА Новости сообщили в администрации Херсонской области. Там подчеркнули, что он получил легкие ранения и его жизни ничего не угрожает, однако в результате теракта погиб мирный житель. Как уточнил Сальдо во вторник, при покушении погиб водитель Булюка.
"Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Но теперь по крайней мере ясно, что это работает ДРГ. Есть достаточно много видеоматериала, как все произошло", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Он сообщил, что сейчас его заместитель чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет, но потребуется какое-то время для реабилитации.
Первый замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 20:17Специальная военная операция на Украине
На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение
 
Херсонская областьПроисшествияВладимир СальдоХерсон
 
 
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