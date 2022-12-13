https://ria.ru/20221213/pokushenie-1838255775.html

Сальдо сообщил, кто покушался на замглавы администрации Херсонской области

Сальдо сообщил, кто покушался на замглавы администрации Херсонской области - РИА Новости, 13.12.2022

Сальдо сообщил, кто покушался на замглавы администрации Херсонской области

Покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ),... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:54

2022-12-13T10:54

2022-12-13T11:17

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

херсон

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), использовалось самодельное взрывное устройство, заявил врио губернатора Владимир Сальдо, отметив, что есть соответствующие видеоматериалы.Накануне о покушении на Булюка РИА Новости сообщили в администрации Херсонской области. Там подчеркнули, что он получил легкие ранения и его жизни ничего не угрожает, однако в результате теракта погиб мирный житель. Как уточнил Сальдо во вторник, при покушении погиб водитель Булюка."Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Но теперь по крайней мере ясно, что это работает ДРГ. Есть достаточно много видеоматериала, как все произошло", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Он сообщил, что сейчас его заместитель чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет, но потребуется какое-то время для реабилитации.

https://ria.ru/20221212/bulyuk-1838186777.html

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Екатерина Зайцева

херсонская область , происшествия, владимир сальдо, херсон