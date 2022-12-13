https://ria.ru/20221213/pogoda-1838414940.html
Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни
Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни - РИА Новости, 13.12.2022
Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни
В Москве во вторник и среду выпадет около 25% от месячной нормы осадков, температура воздуха в течение суток понизится до минус 3 - минус 8, сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:31
2022-12-13T17:31
2022-12-13T17:42
общество
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Москве во вторник и среду выпадет около 25% от месячной нормы осадков, температура воздуха в течение суток понизится до минус 3 - минус 8, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что температура воздуха в течение суток понизится до минус 3 - минус 8."В ближайший час столбики термометров в Москве пересекут нулевую отметку и уйдут в "минус". На дорогах и тротуарах образуется гололедица", - добавил он.
https://ria.ru/20221213/opasnost-1838356157.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец, россия
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос", Евгений Тишковец, Россия
17:31 13.12.2022 (обновлено: 17:42 13.12.2022)
Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни
Синоптик Тишковец: в Москве во вторник-среду выпадет около четверти месячной нормы осадков