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Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни - РИА Новости, 13.12.2022
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Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни
Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни - РИА Новости, 13.12.2022
Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни
В Москве во вторник и среду выпадет около 25% от месячной нормы осадков, температура воздуха в течение суток понизится до минус 3 - минус 8, сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:31
2022-12-13T17:42
общество
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Москве во вторник и среду выпадет около 25% от месячной нормы осадков, температура воздуха в течение суток понизится до минус 3 - минус 8, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что температура воздуха в течение суток понизится до минус 3 - минус 8."В ближайший час столбики термометров в Москве пересекут нулевую отметку и уйдут в "минус". На дорогах и тротуарах образуется гололедица", - добавил он.
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общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец, россия
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос", Евгений Тишковец, Россия
17:31 13.12.2022 (обновлено: 17:42 13.12.2022)
 
Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни

Синоптик Тишковец: в Москве во вторник-среду выпадет около четверти месячной нормы осадков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Москве во вторник и среду выпадет около 25% от месячной нормы осадков, температура воздуха в течение суток понизится до минус 3 - минус 8, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве сегодня, после 21.00, начнутся снегопады, которые в ночь усилятся и продолжатся до 14-15 часов среды. Суммарно выпадет до 12-17 миллиметров осадков или около 25% от месячной нормы осадков. Сугробы вырастут с 5 до 10-15 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что температура воздуха в течение суток понизится до минус 3 - минус 8.
"В ближайший час столбики термометров в Москве пересекут нулевую отметку и уйдут в "минус". На дорогах и тротуарах образуется гололедица", - добавил он.
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
 
ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"Евгений ТишковецРоссия
 
 
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