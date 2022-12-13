https://ria.ru/20221213/pogoda-1838414940.html

Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни

Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни - РИА Новости, 13.12.2022

Москвичей предупредили об осадках и заморозках в ближайшие дни

В Москве во вторник и среду выпадет около 25% от месячной нормы осадков, температура воздуха в течение суток понизится до минус 3 - минус 8, сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:31

2022-12-13T17:31

2022-12-13T17:42

общество

москва

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Москве во вторник и среду выпадет около 25% от месячной нормы осадков, температура воздуха в течение суток понизится до минус 3 - минус 8, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что температура воздуха в течение суток понизится до минус 3 - минус 8."В ближайший час столбики термометров в Москве пересекут нулевую отметку и уйдут в "минус". На дорогах и тротуарах образуется гололедица", - добавил он.

https://ria.ru/20221213/opasnost-1838356157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец, россия