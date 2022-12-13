Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило о сильном снеге и гололедице в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/pogoda-1838312287.html
МЧС предупредило о сильном снеге и гололедице в Подмосковье
МЧС предупредило о сильном снеге и гололедице в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2022
МЧС предупредило о сильном снеге и гололедице в Подмосковье
Спасатели предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в Московской области с вечера вторника до утра среды, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:31
2022-12-13T13:31
общество
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837839915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d281ea397cb9b31b787c94828a125347.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в Московской области с вечера вторника до утра среды, сообщается на сайте регионального главка МЧС."В период с 19.00 мск 13 декабря до 9.00 мск 14 декабря в Московской области, начиная с южных районов, ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах - снежные заносы. Количество осадков ожидается до 10-13 мм, прирост снежного покрова на 13-17 см", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221212/reysy-1837939146.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837839915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8077c11e0ac1d3647b44c95f78fd83e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:31 13.12.2022
 
МЧС предупредило о сильном снеге и гололедице в Подмосковье

МЧС предупредило о сильном снеге и гололедице в Подмосковье в ночь с вторника на среду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТрактор коммунальной службы убирает снег в Москве
Трактор коммунальной службы убирает снег в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Трактор коммунальной службы убирает снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в Московской области с вечера вторника до утра среды, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"В период с 19.00 мск 13 декабря до 9.00 мск 14 декабря в Московской области, начиная с южных районов, ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах - снежные заносы. Количество осадков ожидается до 10-13 мм, прирост снежного покрова на 13-17 см", - говорится в сообщении.
Снегопад в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 01:27Туризм
В аэропортах Москвы из-за сильного дождя и снега задержали более 50 рейсов
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала