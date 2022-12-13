https://ria.ru/20221213/pogoda-1838312287.html

МЧС предупредило о сильном снеге и гололедице в Подмосковье

МЧС предупредило о сильном снеге и гололедице в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2022

МЧС предупредило о сильном снеге и гололедице в Подмосковье

Спасатели предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в Московской области с вечера вторника до утра среды, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:31

2022-12-13T13:31

2022-12-13T13:31

общество

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в Московской области с вечера вторника до утра среды, сообщается на сайте регионального главка МЧС."В период с 19.00 мск 13 декабря до 9.00 мск 14 декабря в Московской области, начиная с южных районов, ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах - снежные заносы. Количество осадков ожидается до 10-13 мм, прирост снежного покрова на 13-17 см", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221212/reysy-1837939146.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)