Рейтинг@Mail.ru
Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20221213/podderzhka-1838285287.html
Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО
Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 13.12.2022
Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд указов, расширяющих поддержку военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей, сообщил РИА РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:37
2022-12-13T12:37
тульская область
алексей дюмин
социальные выплаты
тула
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749222409_0:247:2800:1822_1920x0_80_0_0_3d154e18a1892fbb05e2142d35e7ced8.jpg
ТУЛА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд указов, расширяющих поддержку военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Семьи с детьми, в которых один из родителей призван на военную службу по мобилизации или принимает участие в СВО, к Новому году получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Она будет предоставлена на каждого ребенка до 18 лет и на детей от 18 до 23 лет, которые учатся на очной форме в вузе или техникуме", - сказал собеседник агентства.По его словам также принято решение о том, что мобилизованные туляки, добровольцы или военные-контрактники из числа детей-сирот и не имеющих своего жилья, бесплатно получат квартиру в Туле. Гражданам, заключившим с 31 декабря 2022 года контракт о прохождении военной службы сроком более одного года и принимающим участие в СВО, выплатят единовременно 100 тысяч рублей.Кроме того, на 2023 год продлены денежные выплаты военнослужащим, добровольцам и мобилизованным, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач в ходе СВО: один миллион рублей – при получении тяжкого увечья, 500 тысяч рублей – при получении увечья средней тяжести, 200 тысяч рублей – при получении легкого увечья или увечья, не входящего в перечень увечий, относящихся к тяжелым или легким. Кроме того, предполагается выплата размером в два миллиона рублей членам семьи погибшего или пропавшего без вести при выполнении задач в ходе СВО, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221213/reabilitatsiya-1838272704.html
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749222409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c9d76656e23cb4418bf89d6c80b7601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей дюмин, социальные выплаты, тула
Тульская область, Алексей Дюмин, социальные выплаты, Тула
12:37 13.12.2022
 

Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Читать ria.ru в
ТУЛА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд указов, расширяющих поддержку военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Семьи с детьми, в которых один из родителей призван на военную службу по мобилизации или принимает участие в СВО, к Новому году получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Она будет предоставлена на каждого ребенка до 18 лет и на детей от 18 до 23 лет, которые учатся на очной форме в вузе или техникуме", - сказал собеседник агентства.
Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 11:56Тульская область
Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области
По его словам также принято решение о том, что мобилизованные туляки, добровольцы или военные-контрактники из числа детей-сирот и не имеющих своего жилья, бесплатно получат квартиру в Туле. Гражданам, заключившим с 31 декабря 2022 года контракт о прохождении военной службы сроком более одного года и принимающим участие в СВО, выплатят единовременно 100 тысяч рублей.
Кроме того, на 2023 год продлены денежные выплаты военнослужащим, добровольцам и мобилизованным, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач в ходе СВО: один миллион рублей – при получении тяжкого увечья, 500 тысяч рублей – при получении увечья средней тяжести, 200 тысяч рублей – при получении легкого увечья или увечья, не входящего в перечень увечий, относящихся к тяжелым или легким. Кроме того, предполагается выплата размером в два миллиона рублей членам семьи погибшего или пропавшего без вести при выполнении задач в ходе СВО, добавили в пресс-службе.
 
Тульская областьАлексей Дюминсоциальные выплатыТула
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала