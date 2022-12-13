https://ria.ru/20221213/podderzhka-1838285287.html

Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО

Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 13.12.2022

Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд указов, расширяющих поддержку военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей, сообщил РИА РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:37

2022-12-13T12:37

2022-12-13T12:37

тульская область

алексей дюмин

социальные выплаты

тула

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ТУЛА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд указов, расширяющих поддержку военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Семьи с детьми, в которых один из родителей призван на военную службу по мобилизации или принимает участие в СВО, к Новому году получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Она будет предоставлена на каждого ребенка до 18 лет и на детей от 18 до 23 лет, которые учатся на очной форме в вузе или техникуме", - сказал собеседник агентства.По его словам также принято решение о том, что мобилизованные туляки, добровольцы или военные-контрактники из числа детей-сирот и не имеющих своего жилья, бесплатно получат квартиру в Туле. Гражданам, заключившим с 31 декабря 2022 года контракт о прохождении военной службы сроком более одного года и принимающим участие в СВО, выплатят единовременно 100 тысяч рублей.Кроме того, на 2023 год продлены денежные выплаты военнослужащим, добровольцам и мобилизованным, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач в ходе СВО: один миллион рублей – при получении тяжкого увечья, 500 тысяч рублей – при получении увечья средней тяжести, 200 тысяч рублей – при получении легкого увечья или увечья, не входящего в перечень увечий, относящихся к тяжелым или легким. Кроме того, предполагается выплата размером в два миллиона рублей членам семьи погибшего или пропавшего без вести при выполнении задач в ходе СВО, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221213/reabilitatsiya-1838272704.html

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, социальные выплаты, тула