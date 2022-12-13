https://ria.ru/20221213/podderzhka-1838285287.html
Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО
Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 13.12.2022
Власти Тульской области расширили меры поддержки участников СВО
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд указов, расширяющих поддержку военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей, сообщил РИА РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:37
2022-12-13T12:37
2022-12-13T12:37
тульская область
алексей дюмин
социальные выплаты
тула
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ТУЛА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд указов, расширяющих поддержку военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Семьи с детьми, в которых один из родителей призван на военную службу по мобилизации или принимает участие в СВО, к Новому году получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Она будет предоставлена на каждого ребенка до 18 лет и на детей от 18 до 23 лет, которые учатся на очной форме в вузе или техникуме", - сказал собеседник агентства.По его словам также принято решение о том, что мобилизованные туляки, добровольцы или военные-контрактники из числа детей-сирот и не имеющих своего жилья, бесплатно получат квартиру в Туле. Гражданам, заключившим с 31 декабря 2022 года контракт о прохождении военной службы сроком более одного года и принимающим участие в СВО, выплатят единовременно 100 тысяч рублей.Кроме того, на 2023 год продлены денежные выплаты военнослужащим, добровольцам и мобилизованным, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач в ходе СВО: один миллион рублей – при получении тяжкого увечья, 500 тысяч рублей – при получении увечья средней тяжести, 200 тысяч рублей – при получении легкого увечья или увечья, не входящего в перечень увечий, относящихся к тяжелым или легким. Кроме того, предполагается выплата размером в два миллиона рублей членам семьи погибшего или пропавшего без вести при выполнении задач в ходе СВО, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221213/reabilitatsiya-1838272704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин, социальные выплаты, тула
Тульская область, Алексей Дюмин, социальные выплаты, Тула
ТУЛА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд указов, расширяющих поддержку военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Семьи с детьми, в которых один из родителей призван на военную службу по мобилизации или принимает участие в СВО, к Новому году получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Она будет предоставлена на каждого ребенка до 18 лет и на детей от 18 до 23 лет, которые учатся на очной форме в вузе или техникуме", - сказал собеседник агентства.
По его словам также принято решение о том, что мобилизованные туляки, добровольцы или военные-контрактники из числа детей-сирот и не имеющих своего жилья, бесплатно получат квартиру в Туле
. Гражданам, заключившим с 31 декабря 2022 года контракт о прохождении военной службы сроком более одного года и принимающим участие в СВО, выплатят единовременно 100 тысяч рублей.
Кроме того, на 2023 год продлены денежные выплаты военнослужащим, добровольцам и мобилизованным, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач в ходе СВО: один миллион рублей – при получении тяжкого увечья, 500 тысяч рублей – при получении увечья средней тяжести, 200 тысяч рублей – при получении легкого увечья или увечья, не входящего в перечень увечий, относящихся к тяжелым или легким. Кроме того, предполагается выплата размером в два миллиона рублей членам семьи погибшего или пропавшего без вести при выполнении задач в ходе СВО, добавили в пресс-службе.