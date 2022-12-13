07:05 13.12.2022 (обновлено: 08:48 13.12.2022)
В платежках за ЖКУ появится новая строка, сообщили СМИ
"Известия" пишут, что в платежках за ЖКУ появится строка за оплату умных счетчиков
Замена счетчиков электроэнергии. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в России могут включить в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг, такую меру поручил проработать Минстрою вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию документа.
"В частности, министерству поручили обеспечить "доступ к данным "умных" приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО (ресурсоснабжающих организаций - ред.)", а также "возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ", сказано в документе", - пишет газета.
По ее данным, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать такую меру по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.
В статье отмечается, что ресурсоснабжающие организации смогут заниматься вопросами управления и обслуживания приборов, менять их и проводить проверки. Подобные меры позволят повысить прозрачность сферы ЖКХ, избавят россиян от хлопот по замене счетчиков и защитит их от мошенников, добавила газета.
Издание направило запрос в Минстрой, где пояснили, что исполнение программ по внедрению "умных" счетчиков требует дополнительных решений в нынешней экономической ситуации.
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