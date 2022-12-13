https://ria.ru/20221213/platezhka-1838221533.html

В платежках за ЖКУ появится новая строка, сообщили СМИ

В платежках за ЖКУ появится новая строка, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2022

В платежках за ЖКУ появится новая строка, сообщили СМИ

Установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в России могут включить в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг, такую меру поручил... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T07:05

2022-12-13T07:05

2022-12-13T08:48

жкх

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в России могут включить в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг, такую меру поручил проработать Минстрою вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию документа.По ее данным, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать такую меру по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.В статье отмечается, что ресурсоснабжающие организации смогут заниматься вопросами управления и обслуживания приборов, менять их и проводить проверки. Подобные меры позволят повысить прозрачность сферы ЖКХ, избавят россиян от хлопот по замене счетчиков и защитит их от мошенников, добавила газета.Издание направило запрос в Минстрой, где пояснили, что исполнение программ по внедрению "умных" счетчиков требует дополнительных решений в нынешней экономической ситуации.

https://ria.ru/20220325/elektroschetchik-1780144926.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

жкх, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество