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В платежках за ЖКУ появится новая строка, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2022
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В платежках за ЖКУ появится новая строка, сообщили СМИ
В платежках за ЖКУ появится новая строка, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2022
В платежках за ЖКУ появится новая строка, сообщили СМИ
Установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в России могут включить в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг, такую меру поручил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T07:05
2022-12-13T08:48
жкх
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в России могут включить в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг, такую меру поручил проработать Минстрою вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию документа.По ее данным, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать такую меру по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.В статье отмечается, что ресурсоснабжающие организации смогут заниматься вопросами управления и обслуживания приборов, менять их и проводить проверки. Подобные меры позволят повысить прозрачность сферы ЖКХ, избавят россиян от хлопот по замене счетчиков и защитит их от мошенников, добавила газета.Издание направило запрос в Минстрой, где пояснили, что исполнение программ по внедрению "умных" счетчиков требует дополнительных решений в нынешней экономической ситуации.
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жкх, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
ЖКХ, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
07:05 13.12.2022 (обновлено: 08:48 13.12.2022)
 
В платежках за ЖКУ появится новая строка, сообщили СМИ

"Известия" пишут, что в платежках за ЖКУ появится строка за оплату умных счетчиков

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗамена счетчиков электроэнергии
Замена счетчиков электроэнергии - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Замена счетчиков электроэнергии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в России могут включить в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг, такую меру поручил проработать Минстрою вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию документа.
"В частности, министерству поручили обеспечить "доступ к данным "умных" приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО (ресурсоснабжающих организаций - ред.)", а также "возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ", сказано в документе", - пишет газета.
По ее данным, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать такую меру по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.
В статье отмечается, что ресурсоснабжающие организации смогут заниматься вопросами управления и обслуживания приборов, менять их и проводить проверки. Подобные меры позволят повысить прозрачность сферы ЖКХ, избавят россиян от хлопот по замене счетчиков и защитит их от мошенников, добавила газета.
Издание направило запрос в Минстрой, где пояснили, что исполнение программ по внедрению "умных" счетчиков требует дополнительных решений в нынешней экономической ситуации.
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