https://ria.ru/20221213/peru-1838473175.html

Новый президент Перу заявила, что обсудит с конгрессом досрочные выборы

Новый президент Перу заявила, что обсудит с конгрессом досрочные выборы - РИА Новости, 13.12.2022

Новый президент Перу заявила, что обсудит с конгрессом досрочные выборы

Новый президент Перу Дина Болуарте сообщила, что намерена в ближайшее время обсудить с конгрессом проведение досрочных выборов главы государства. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:43

2022-12-13T23:43

2022-12-13T23:43

в мире

педро кастильо

перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - РИА Новости. Новый президент Перу Дина Болуарте сообщила, что намерена в ближайшее время обсудить с конгрессом проведение досрочных выборов главы государства.Протесты в Перу начались после объявления импичмента и задержания уже экс-президента страны Педро Кастильо. Манифестанты требуют проведения досрочных президентских выборов, прекращения деятельности конгресса. По данным врачей, погибли семь протестующих. По информации полиции, 119 полицейских получили ранения, еще шестеро сотрудников были похищены и удерживаются манифестантами.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, предложив провести досрочные выборы президента в 2024 году.

https://ria.ru/20221213/kastilo-1838465280.html

перу

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, перу