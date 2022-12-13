Рейтинг@Mail.ru
Власти Перу из-за протестов закрыли аэропорт в городе Куско - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/peru-1838456984.html
Власти Перу из-за протестов закрыли аэропорт в городе Куско
Власти Перу из-за протестов закрыли аэропорт в городе Куско - РИА Новости, 13.12.2022
Власти Перу из-за протестов закрыли аэропорт в городе Куско
Власти Перу из-за протестов приостановили работу международного аэропорта в городе Куско, ближайшего к главной туристической достопримечательности страны -... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:56
2022-12-13T20:56
в мире
педро кастильо
куско (город)
перу
америка
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91410/76/914107671_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fa6bd4dbf2665203ca92de784186ebe1.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Власти Перу из-за протестов приостановили работу международного аэропорта в городе Куско, ближайшего к главной туристической достопримечательности страны - древнему городу инков Мачу-Пикчу.Протесты в Перу начались после объявления импичмента и задержания уже экс-президента страны Педро Кастильо. Манифестанты требуют проведения досрочных президентских выборов, прекращения деятельности конгресса. По данным врачей, погибли семь протестующих. По информации полиции, 119 полицейских получили ранения, еще шестеро сотрудников были похищены и удерживаются манифестантами. Ранее во вторник сообщалось о закрытии железнодорожного сообщения между Куско и Мачу-Пикчу.Перуанская корпорация аэропортов и гражданской авиации (CORPAC) сообщила, что толпа демонстрантов попыталась насильственным путем проникнуть на территорию международного аэропорта города Куско, проделав дыры в ограждении периметра аэропорта."По этой причине, в целях защиты целостности и безопасности пассажиров… и наших сотрудников, воздушные перевозки в нашем терминале Куско приостановлены", - говорится в коммюнике CORPAC.Авиационные власти попросили помощь полиции для пресечения беспорядков, угрожающих инфраструктуре аэропорта. Оператор аэропорта Lima Airport Partners сообщает, что его работа возобновится в 20.40 по местному времени (в среду 04.40 мск).Мачу-Пикчу - крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ученых, крепость была основана инками незадолго до 1500 года и строилась вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.
https://ria.ru/20221213/peru-1838223276.html
куско (город)
перу
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91410/76/914107671_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a697e597b13d0957a17f00e967ada4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, педро кастильо, куско (город), перу, америка, юнеско
В мире, Педро Кастильо, Куско (город), Перу, Америка, ЮНЕСКО
20:56 13.12.2022
 
Власти Перу из-за протестов закрыли аэропорт в городе Куско

Власти Перу из-за протестов приостановили работу международного аэропорта в городе Куско

© Фото : MapachitoMDАэропорт в Перу
Аэропорт в Перу - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : MapachitoMD
Аэропорт в Перу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Власти Перу из-за протестов приостановили работу международного аэропорта в городе Куско, ближайшего к главной туристической достопримечательности страны - древнему городу инков Мачу-Пикчу.
Протесты в Перу начались после объявления импичмента и задержания уже экс-президента страны Педро Кастильо. Манифестанты требуют проведения досрочных президентских выборов, прекращения деятельности конгресса. По данным врачей, погибли семь протестующих. По информации полиции, 119 полицейских получили ранения, еще шестеро сотрудников были похищены и удерживаются манифестантами. Ранее во вторник сообщалось о закрытии железнодорожного сообщения между Куско и Мачу-Пикчу.
Перуанская корпорация аэропортов и гражданской авиации (CORPAC) сообщила, что толпа демонстрантов попыталась насильственным путем проникнуть на территорию международного аэропорта города Куско, проделав дыры в ограждении периметра аэропорта.
"По этой причине, в целях защиты целостности и безопасности пассажиров… и наших сотрудников, воздушные перевозки в нашем терминале Куско приостановлены", - говорится в коммюнике CORPAC.
Авиационные власти попросили помощь полиции для пресечения беспорядков, угрожающих инфраструктуре аэропорта. Оператор аэропорта Lima Airport Partners сообщает, что его работа возобновится в 20.40 по местному времени (в среду 04.40 мск).
Мачу-Пикчу - крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ученых, крепость была основана инками незадолго до 1500 года и строилась вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 07:54
При протестах в Перу погибли семь человек
 
В миреПедро КастильоКуско (город)ПеруАмерикаЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала