https://ria.ru/20221213/peru-1838456984.html

Власти Перу из-за протестов закрыли аэропорт в городе Куско

Власти Перу из-за протестов закрыли аэропорт в городе Куско - РИА Новости, 13.12.2022

Власти Перу из-за протестов закрыли аэропорт в городе Куско

Власти Перу из-за протестов приостановили работу международного аэропорта в городе Куско, ближайшего к главной туристической достопримечательности страны -... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:56

2022-12-13T20:56

2022-12-13T20:56

в мире

педро кастильо

куско (город)

перу

америка

юнеско

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Власти Перу из-за протестов приостановили работу международного аэропорта в городе Куско, ближайшего к главной туристической достопримечательности страны - древнему городу инков Мачу-Пикчу.Протесты в Перу начались после объявления импичмента и задержания уже экс-президента страны Педро Кастильо. Манифестанты требуют проведения досрочных президентских выборов, прекращения деятельности конгресса. По данным врачей, погибли семь протестующих. По информации полиции, 119 полицейских получили ранения, еще шестеро сотрудников были похищены и удерживаются манифестантами. Ранее во вторник сообщалось о закрытии железнодорожного сообщения между Куско и Мачу-Пикчу.Перуанская корпорация аэропортов и гражданской авиации (CORPAC) сообщила, что толпа демонстрантов попыталась насильственным путем проникнуть на территорию международного аэропорта города Куско, проделав дыры в ограждении периметра аэропорта."По этой причине, в целях защиты целостности и безопасности пассажиров… и наших сотрудников, воздушные перевозки в нашем терминале Куско приостановлены", - говорится в коммюнике CORPAC.Авиационные власти попросили помощь полиции для пресечения беспорядков, угрожающих инфраструктуре аэропорта. Оператор аэропорта Lima Airport Partners сообщает, что его работа возобновится в 20.40 по местному времени (в среду 04.40 мск).Мачу-Пикчу - крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ученых, крепость была основана инками незадолго до 1500 года и строилась вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.

https://ria.ru/20221213/peru-1838223276.html

куско (город)

перу

америка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, куско (город), перу, америка, юнеско