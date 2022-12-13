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При протестах в Перу погибли семь человек - РИА Новости, 13.12.2022
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При протестах в Перу погибли семь человек
При протестах в Перу погибли семь человек - РИА Новости, 13.12.2022
При протестах в Перу погибли семь человек
Число погибших в беспорядках в Перу выросло до семи, следует из сообщений властей региона Апуримак. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T07:54
2022-12-13T09:15
в мире
педро кастильо
перу
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МЕХИКО, 13 дек — РИА Новости. Число погибших в беспорядках в Перу выросло до семи, следует из сообщений властей региона Апуримак."Еще трое погибших сегодня в Апуримаке, всего пять человек", — заявила в блоге местная дирекция здравоохранения.По информации врачей и омбудсмена, всего в стране за несколько дней погибли семь человек, все — от огнестрельных ранений.Глава Управления по борьбе с терроризмом Национальной полиции Окар Арриола, со своей стороны, сообщил в интервью радиостанции RPP, что за время беспорядков пострадали 119 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии, еще шестеро — похищены и удерживаются протестующими.Седьмого декабря президент Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Но депутаты все равно приняли решение об отставке главы государства. Армия и полиция высказались против роспуска конгресса. Кастильо арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Дина Болуарте принесла присягу и стала первой женщиной — президентом Перу.В результате в стране начались массовые протесты. Манифестанты выступают против Болуарте и ее правительства и требуют немедленного проведения президентских выборов. Болуарте предлагает назначить их на 2024 год.Накануне Кастильо опубликовал письмо, в котором отказался сложить полномочия и призвал народ не признавать итоги планируемых выборов. Правительства Аргентины, Колумбии, Боливии и Мексики после выразили озабоченность событиями в Перу и призвали власти уважать волеизъявление жителей.
https://ria.ru/20221212/peru-1838208439.html
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Акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу
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в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
07:54 13.12.2022 (обновлено: 09:15 13.12.2022)
 
При протестах в Перу погибли семь человек

При протестах в Перу погибли семь человек, ранены 119 сотрудников полиции

© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 13 дек — РИА Новости. Число погибших в беспорядках в Перу выросло до семи, следует из сообщений властей региона Апуримак.
"Еще трое погибших сегодня в Апуримаке, всего пять человек", — заявила в блоге местная дирекция здравоохранения.
По информации врачей и омбудсмена, всего в стране за несколько дней погибли семь человек, все — от огнестрельных ранений.
Глава Управления по борьбе с терроризмом Национальной полиции Окар Арриола, со своей стороны, сообщил в интервью радиостанции RPP, что за время беспорядков пострадали 119 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии, еще шестеро — похищены и удерживаются протестующими.
Седьмого декабря президент Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Но депутаты все равно приняли решение об отставке главы государства. Армия и полиция высказались против роспуска конгресса. Кастильо арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Дина Болуарте принесла присягу и стала первой женщиной — президентом Перу.
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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В результате в стране начались массовые протесты. Манифестанты выступают против Болуарте и ее правительства и требуют немедленного проведения президентских выборов. Болуарте предлагает назначить их на 2024 год.
Накануне Кастильо опубликовал письмо, в котором отказался сложить полномочия и призвал народ не признавать итоги планируемых выборов. Правительства Аргентины, Колумбии, Боливии и Мексики после выразили озабоченность событиями в Перу и призвали власти уважать волеизъявление жителей.
Президент Перу Педро Кастильо во время задержания в Лиме - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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В миреПедро КастильоПеру
 
 
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