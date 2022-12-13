https://ria.ru/20221213/peru-1838223276.html
При протестах в Перу погибли семь человек
При протестах в Перу погибли семь человек - РИА Новости, 13.12.2022
При протестах в Перу погибли семь человек
Число погибших в беспорядках в Перу выросло до семи, следует из сообщений властей региона Апуримак. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T07:54
2022-12-13T07:54
2022-12-13T09:15
в мире
педро кастильо
перу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958822_0:58:3018:1756_1920x0_80_0_0_69a0af3b8b25e156c65bdcecdc03a3a6.jpg
МЕХИКО, 13 дек — РИА Новости. Число погибших в беспорядках в Перу выросло до семи, следует из сообщений властей региона Апуримак."Еще трое погибших сегодня в Апуримаке, всего пять человек", — заявила в блоге местная дирекция здравоохранения.По информации врачей и омбудсмена, всего в стране за несколько дней погибли семь человек, все — от огнестрельных ранений.Глава Управления по борьбе с терроризмом Национальной полиции Окар Арриола, со своей стороны, сообщил в интервью радиостанции RPP, что за время беспорядков пострадали 119 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии, еще шестеро — похищены и удерживаются протестующими.Седьмого декабря президент Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Но депутаты все равно приняли решение об отставке главы государства. Армия и полиция высказались против роспуска конгресса. Кастильо арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Дина Болуарте принесла присягу и стала первой женщиной — президентом Перу.В результате в стране начались массовые протесты. Манифестанты выступают против Болуарте и ее правительства и требуют немедленного проведения президентских выборов. Болуарте предлагает назначить их на 2024 год.Накануне Кастильо опубликовал письмо, в котором отказался сложить полномочия и призвал народ не признавать итоги планируемых выборов. Правительства Аргентины, Колумбии, Боливии и Мексики после выразили озабоченность событиями в Перу и призвали власти уважать волеизъявление жителей.
https://ria.ru/20221212/peru-1838208439.html
https://ria.ru/20221212/kastilo-1838202933.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958822_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_ac2ab3283c9634f659097a0194bc0050.jpg
Акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу
Акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу
2022-12-13T07:54
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
07:54 13.12.2022 (обновлено: 09:15 13.12.2022)
При протестах в Перу погибли семь человек
При протестах в Перу погибли семь человек, ранены 119 сотрудников полиции
МЕХИКО, 13 дек — РИА Новости. Число погибших в беспорядках в Перу выросло до семи, следует из сообщений властей региона Апуримак.
"Еще трое погибших сегодня в Апуримаке, всего пять человек", — заявила в блоге местная дирекция здравоохранения.
По информации врачей и омбудсмена, всего в стране за несколько дней погибли семь человек, все — от огнестрельных ранений.
Глава Управления по борьбе с терроризмом Национальной полиции Окар Арриола, со своей стороны, сообщил в интервью радиостанции RPP
, что за время беспорядков пострадали 119 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии, еще шестеро — похищены и удерживаются протестующими.
Седьмого декабря президент Перу Педро Кастильо
распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Но депутаты все равно приняли решение об отставке главы государства. Армия и полиция высказались против роспуска конгресса. Кастильо арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Дина Болуарте принесла присягу и стала первой женщиной — президентом Перу.
В результате в стране начались массовые протесты. Манифестанты выступают против Болуарте и ее правительства и требуют немедленного проведения президентских выборов. Болуарте предлагает назначить их на 2024 год.
Накануне Кастильо опубликовал письмо, в котором отказался сложить полномочия и призвал народ не признавать итоги планируемых выборов. Правительства Аргентины, Колумбии, Боливии и Мексики после выразили озабоченность событиями в Перу и призвали власти уважать волеизъявление жителей.