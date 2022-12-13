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Американские СМИ подталкивают Киев к переговорам, считают в Госдуме - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/peregovory-1838309224.html
Американские СМИ подталкивают Киев к переговорам, считают в Госдуме
Американские СМИ подталкивают Киев к переговорам, считают в Госдуме - РИА Новости, 13.12.2022
Американские СМИ подталкивают Киев к переговорам, считают в Госдуме
Оценки об истощении вооружений, используемых украинскими войсками, свидетельствуют о том, что западные СМИ и украинские военачальники подталкивают Киев и... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:26
2022-12-13T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
адальби шхагошев
киев
россия
вашингтон (штат)
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Оценки об истощении вооружений, используемых украинскими войсками, свидетельствуют о том, что западные СМИ и украинские военачальники подталкивают Киев и Вашингтон к переговорам с Россией для минимизации потерь, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия").Ранее газета Financial Times написала, что запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК "Бук", которые используют украинские войска для отражения российских ракетных ударов, истощаются, а купить новые невозможно."Украинские военачальники ВСУ и американские СМИ дают сигнал властям Киева, что пора идти на переговоры, но прямо они это заявить не могут, и говорят о том, что у них вооружение фактически заканчивается, а арсенал ракет у России огромный", - считает парламентарий.При этом одной из причин депутат называет желание украинской стороны минимизировать потери - "в противном случае территориальные потери Украины будут только расширяться".
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838292493.html
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киев
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в мире, адальби шхагошев, киев, россия, вашингтон (штат), единая россия, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Адальби Шхагошев, Киев, Россия, Вашингтон (штат), Единая Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
13:26 13.12.2022
 
Американские СМИ подталкивают Киев к переговорам, считают в Госдуме

Депутат ГД Шхагошев: СМИ в США и командующие Украины подталкивают Киев к переговорам

© Фото пресс-службы депутатаЧлен Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев
Член Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Оценки об истощении вооружений, используемых украинскими войсками, свидетельствуют о том, что западные СМИ и украинские военачальники подталкивают Киев и Вашингтон к переговорам с Россией для минимизации потерь, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия").
Ранее газета Financial Times написала, что запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК "Бук", которые используют украинские войска для отражения российских ракетных ударов, истощаются, а купить новые невозможно.
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"Украинские военачальники ВСУ и американские СМИ дают сигнал властям Киева, что пора идти на переговоры, но прямо они это заявить не могут, и говорят о том, что у них вооружение фактически заканчивается, а арсенал ракет у России огромный", - считает парламентарий.
При этом одной из причин депутат называет желание украинской стороны минимизировать потери - "в противном случае территориальные потери Украины будут только расширяться".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАдальби ШхагошевКиевРоссияВашингтон (штат)Единая РоссияГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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