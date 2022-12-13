https://ria.ru/20221213/peredacha-1838457961.html

СМИ: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot

СМИ: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.12.2022

СМИ: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot

Власти США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:00

2022-12-13T21:00

2022-12-13T22:38

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

ллойд остин

кристина ламбрехт

сша

украина

германия

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Власти США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.Это решение должно получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего его отправят на подпись президенту Джо Байдену, уточнили собеседники телеканала.Источники отметили, что Patriot отправят Киеву спустя несколько дней после этих действий американских властей. Украинским военным предстоит пройти подготовку для использования ЗРК на базе в Германии.Ранее глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о договоренности с Варшавой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине. Берлин исключил такую возможность, и стороны начали работу над размещением ЗРК в Польше.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружения на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

https://ria.ru/20221125/germaniya-1834154371.html

сша

украина

германия

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