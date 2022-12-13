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СМИ: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/peredacha-1838457961.html
СМИ: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot
СМИ: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.12.2022
СМИ: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot
Власти США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:00
2022-12-13T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
ллойд остин
кристина ламбрехт
сша
украина
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Власти США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.Это решение должно получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего его отправят на подпись президенту Джо Байдену, уточнили собеседники телеканала.Источники отметили, что Patriot отправят Киеву спустя несколько дней после этих действий американских властей. Украинским военным предстоит пройти подготовку для использования ЗРК на базе в Германии.Ранее глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о договоренности с Варшавой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине. Берлин исключил такую возможность, и стороны начали работу над размещением ЗРК в Польше.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружения на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html
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в мире, джо байден, ллойд остин, кристина ламбрехт, сша, украина, германия, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), eurofighter typhoon
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Ллойд Остин, Кристина Ламбрехт, США, Украина, Германия, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Eurofighter Typhoon
21:00 13.12.2022 (обновлено: 22:38 13.12.2022)
 
СМИ: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot

CNN: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Власти США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
"Администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе", — говорится в публикации.
Это решение должно получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего его отправят на подпись президенту Джо Байдену, уточнили собеседники телеканала.
Источники отметили, что Patriot отправят Киеву спустя несколько дней после этих действий американских властей. Украинским военным предстоит пройти подготовку для использования ЗРК на базе в Германии.
Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
США планируют полномасштабную войну с Россией
Ранее глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о договоренности с Варшавой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине. Берлин исключил такую возможность, и стороны начали работу над размещением ЗРК в Польше.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружения на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
25 ноября, 11:40
В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденЛлойд ОстинКристина ЛамбрехтСШАУкраинаГерманияМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Eurofighter Typhoon
 
 
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