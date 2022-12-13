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В МФЦ Тверской области расширят перечень предоставляемых услуг

В МФЦ Тверской области расширят перечень предоставляемых услуг - РИА Новости, 13.12.2022

В МФЦ Тверской области расширят перечень предоставляемых услуг

В МФЦ Тверской области в 2023 году будет расширен перечень предоставляемых услуг, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T19:30

2022-12-13T19:30

2022-12-13T19:30

тверская область

игорь руденя

осташков

ржев

тверь

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ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. В МФЦ Тверской области в 2023 году будет расширен перечень предоставляемых услуг, сообщает пресс-служба регионального правительства.Одно из направлений – развитие взаимодействия МФЦ и центров занятости населения, когда в центры можно обратиться по вопросам трудоустройства. Предусмотрено создание сервисов пользовательского сопровождения для самостоятельного получения госуслуг."В каждом муниципальном образовании нашего региона есть точки присутствия МФЦ. Важно обеспечить высокое качество предоставления услуг гражданам. Мы равняемся на высокие стандарты федерального центра. Также большое значение имеет эстетичный внешний вид объектов", – сказал губернатор области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства, на котором рассматривался вопрос развития в регионе сети МФЦ.В Верхневолжье на сегодняшний день все муниципальные образования охвачены услугами МФЦ. Всего в районах и округах области действуют 46 филиалов и 60 офисов, 357 окон приема и выдачи документов. В МФЦ предоставляется более 300 видов государственных и муниципальных услуг. Ежегодно жители региона на площадках МФЦ получают более 900 тысяч услуг. Обеспечено выездное обслуживание граждан в ряде муниципалитетов.В офисах и филиалах МФЦ трудятся почти 800 специалистов. В центрах внедрены профессиональные стандарты для повышения качества, доступности услуг и удобства обслуживания граждан. Так, среднее время ожидания составляет 7,5 минуты.Глава региона отметил, что важно обеспечить трудоустройство в МФЦ в первую очередь местных жителей, проработать вопрос повышения уровня заработной платы сотрудников.В 2022 году обустроены три новых филиала МФЦ в городах Осташков, Ржев и Спирово. Готов к открытию офис МФЦ в парке "Россия – Моя история" в Твери, ориентированный в первую очередь на услуги в сфере демографии.За последние три года в Тверской области проведены капитальные ремонты в 25 объектах МФЦ. Таким образом, сеть учреждений обновлена на 60%.

осташков

ржев

тверь

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игорь руденя, осташков, ржев, тверь