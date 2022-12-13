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Юрист раскрыл, что будет, если вовремя не выйти на пенсию - РИА Новости, 13.12.2022
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Юрист раскрыл, что будет, если вовремя не выйти на пенсию
Юрист раскрыл, что будет, если вовремя не выйти на пенсию - РИА Новости, 13.12.2022
Юрист раскрыл, что будет, если вовремя не выйти на пенсию
Российское законодательство устанавливает определенные правовые последствия для работников, которые вышли на пенсию позднее положенного срока. Они касаются их... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T01:11
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общество
россия
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МОСКВА 13 дек – РИА Новости. Российское законодательство устанавливает определенные правовые последствия для работников, которые вышли на пенсию позднее положенного срока. Они касаются их будущих выплат, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По словам эксперта, более поздний выход на пенсию приведет к росту выплаты на премиальные коэффициенты. Граждане могут отложить уход с работы на срок до десяти лет.Соловьев посоветовал при решении остаться на высокооплачиваемой должности отказаться от пенсии. Это позволит увеличить размер выплат с учетом всех индексаций и коэффициентов, подчеркнул юрист.
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общество, россия
Общество, Россия
01:11 13.12.2022
 
Юрист раскрыл, что будет, если вовремя не выйти на пенсию

Юрист Соловьев заявил, что более поздний выход на пенсию увеличит размер будущих выплат

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА 13 дек – РИА Новости. Российское законодательство устанавливает определенные правовые последствия для работников, которые вышли на пенсию позднее положенного срока. Они касаются их будущих выплат, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По словам эксперта, более поздний выход на пенсию приведет к росту выплаты на премиальные коэффициенты. Граждане могут отложить уход с работы на срок до десяти лет.
Пожилые женщины - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 02:17
Юрист объяснила, что положено россиянам за пять лет до пенсии
Соловьев посоветовал при решении остаться на высокооплачиваемой должности отказаться от пенсии. Это позволит увеличить размер выплат с учетом всех индексаций и коэффициентов, подчеркнул юрист.
 
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