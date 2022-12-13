https://ria.ru/20221213/pavlovka-1838342934.html

ВС России пресекли украинскую контратаку на Павловку

ВС России пресекли украинскую контратаку на Павловку - РИА Новости, 13.12.2022

ВС России пресекли украинскую контратаку на Павловку

ВС РФ на Южно-Донецком направлении сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР, противник потерял убитыми и ранеными до 50 человек, а также шесть единиц... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:52

2022-12-13T14:52

2022-12-13T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120436_283:0:2681:1349_1920x0_80_0_0_363e89fc27d12b0aac4478f61f96aec5.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР, противник потерял убитыми и ранеными до 50 человек, а также шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа", - говорится в сводке.

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины