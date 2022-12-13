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ВС России пресекли украинскую контратаку на Павловку
ВС России пресекли украинскую контратаку на Павловку - РИА Новости, 13.12.2022
ВС России пресекли украинскую контратаку на Павловку
ВС РФ на Южно-Донецком направлении сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР, противник потерял убитыми и ранеными до 50 человек, а также шесть единиц... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:52
2022-12-13T14:52
2022-12-13T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР, противник потерял убитыми и ранеными до 50 человек, а также шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа", - говорится в сводке.
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:52 13.12.2022 (обновлено: 14:57 13.12.2022)
ВС России пресекли украинскую контратаку на Павловку
Минобороны: ВС России сорвали контратаку на Павловку, противник потерял до 50 военных