https://ria.ru/20221213/otravlenie-1838406735.html
В Подмосковье три человека погибли от отравления газом
В Подмосковье три человека погибли от отравления газом - РИА Новости, 13.12.2022
В Подмосковье три человека погибли от отравления газом
Один ребенок и двое взрослых погибли, по предварительным данным, в результате отравления газом в Раменском районе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:12
2022-12-13T17:12
2022-12-13T17:15
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Один ребенок и двое взрослых погибли, по предварительным данным, в результате отравления газом в Раменском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В деревне Прудки произошло отравление газом трех человек, в том числе ребенка", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства гибели людей выясняет следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20221212/otravlenie-1838031785.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
17:12 13.12.2022 (обновлено: 17:15 13.12.2022)
В Подмосковье три человека погибли от отравления газом
В Подмосковье ребенок и двое взрослых погибли от отравления газом