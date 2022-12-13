https://ria.ru/20221213/otravlenie-1838406735.html

В Подмосковье три человека погибли от отравления газом

В Подмосковье три человека погибли от отравления газом - РИА Новости, 13.12.2022

В Подмосковье три человека погибли от отравления газом

Один ребенок и двое взрослых погибли, по предварительным данным, в результате отравления газом в Раменском районе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:12

2022-12-13T17:12

2022-12-13T17:15

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Один ребенок и двое взрослых погибли, по предварительным данным, в результате отравления газом в Раменском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В деревне Прудки произошло отравление газом трех человек, в том числе ребенка", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства гибели людей выясняет следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20221212/otravlenie-1838031785.html

московская область (подмосковье)

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2022

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происшествия, московская область (подмосковье)