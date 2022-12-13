https://ria.ru/20221213/ostanki-1838465106.html

В ЛНР извлекли останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка

В ЛНР извлекли останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка - РИА Новости, 13.12.2022

В ЛНР извлекли останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка

Останки матери и ребенка, погибших от украинского фосфорного снаряда, извлекли в поселке Горское Луганской Народной Республики участники межведомственной... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:53

2022-12-13T21:53

2022-12-13T22:09

специальная военная операция на украине

происшествия

анна сорока

луганская народная республика

киев

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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Останки матери и ребенка, погибших от украинского фосфорного снаряда, извлекли в поселке Горское Луганской Народной Республики участники межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти, сообщила журналистам советник главы ЛНР, руководитель МРГ Анна Сорока."Работали в Горском, подняли останки мамы с ребенком. В дом прилетел фосфорный снаряд. Все сгорело до тла<…>. Сейчас проводится экспертиза останков ребенка, двенадцатилетнего мальчика, процессуальные действия, работают следственные органы. Пополняем эпизодами наше большое уголовное дело. Работы предстоит много" - заявила Сорока журналистам. Советник главы ЛНР добавила, что работы по поиску останков гражданских лиц на освобождённых территориях республики осложняется обстрелами части населенных пунктов со стороны украинских войск.Ранее советник главы ЛНР Анна Сорока заявила об останках 2000 мирных жителей, найденных за несколько месяцев силовиками и экспертами в Северодонецкой агломерации. По ее словам, в августе началась работа по поиску захоронений на территориях, до спецоперации находившихся под контролем Киева.

https://ria.ru/20221213/spetsoperatsiya-1838341464.html

луганская народная республика

киев

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происшествия, анна сорока, луганская народная республика, киев