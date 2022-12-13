https://ria.ru/20221213/orvi-1838441930.html

В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси

В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси - РИА Новости, 13.12.2022

В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика после ухудшения состояния во время болезни в Челябинске, сообщило управление СК России по региону. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T19:18

2022-12-13T19:18

2022-12-13T21:20

происшествия

челябинск

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика после ухудшения состояния во время болезни в Челябинске, сообщило управление СК России по региону.Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что в Челябинске умер третьеклассник, которому поставили диагноз ОРВИ. Школьник был на больничном с пятницы, позже его состояние ухудшилось. Вечером в воскресенье мать ребенка, не дождавшись скорой помощи, повезла его в больницу на такси. Мальчик умер по пути в медучреждение. "Cледственными органами <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, мальчик был доставлен в медицинское учреждение после ухудшения состояния во время болезни", — говорится в сообщении.Нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, уточнили в ведомстве.Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.

https://ria.ru/20221207/sledstvie-1836869318.html

https://ria.ru/20221206/delo-1836680180.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)