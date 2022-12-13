https://ria.ru/20221213/orvi-1838441930.html
В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси
В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси - РИА Новости, 13.12.2022
В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика после ухудшения состояния во время болезни в Челябинске, сообщило управление СК России по региону. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:18
2022-12-13T19:18
2022-12-13T21:20
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика после ухудшения состояния во время болезни в Челябинске, сообщило управление СК России по региону.Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что в Челябинске умер третьеклассник, которому поставили диагноз ОРВИ. Школьник был на больничном с пятницы, позже его состояние ухудшилось. Вечером в воскресенье мать ребенка, не дождавшись скорой помощи, повезла его в больницу на такси. Мальчик умер по пути в медучреждение. "Cледственными органами <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, мальчик был доставлен в медицинское учреждение после ухудшения состояния во время болезни", — говорится в сообщении.Нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, уточнили в ведомстве.Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.
https://ria.ru/20221207/sledstvie-1836869318.html
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РИА Новости
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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
19:18 13.12.2022 (обновлено: 21:20 13.12.2022)
В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси
СК возбудил уголовное дело в связи со смертью ребенка с ОРВИ в такси в Челябинске