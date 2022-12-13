Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/orvi-1838441930.html
В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси
В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси - РИА Новости, 13.12.2022
В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика после ухудшения состояния во время болезни в Челябинске, сообщило управление СК России по региону. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:18
2022-12-13T21:20
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика после ухудшения состояния во время болезни в Челябинске, сообщило управление СК России по региону.Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что в Челябинске умер третьеклассник, которому поставили диагноз ОРВИ. Школьник был на больничном с пятницы, позже его состояние ухудшилось. Вечером в воскресенье мать ребенка, не дождавшись скорой помощи, повезла его в больницу на такси. Мальчик умер по пути в медучреждение. "Cледственными органами &lt;...&gt; возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, мальчик был доставлен в медицинское учреждение после ухудшения состояния во время болезни", — говорится в сообщении.Нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, уточнили в ведомстве.Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.
https://ria.ru/20221207/sledstvie-1836869318.html
https://ria.ru/20221206/delo-1836680180.html
челябинск
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
19:18 13.12.2022 (обновлено: 21:20 13.12.2022)
 
В Челябинске возбудили дело по факту смерти ребенка с ОРВИ в такси

СК возбудил уголовное дело в связи со смертью ребенка с ОРВИ в такси в Челябинске

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика после ухудшения состояния во время болезни в Челябинске, сообщило управление СК России по региону.
Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что в Челябинске умер третьеклассник, которому поставили диагноз ОРВИ. Школьник был на больничном с пятницы, позже его состояние ухудшилось. Вечером в воскресенье мать ребенка, не дождавшись скорой помощи, повезла его в больницу на такси. Мальчик умер по пути в медучреждение.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 10:00
В Приморском крае подросток надругался над семилетней девочкой
"Cледственными органами <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, мальчик был доставлен в медицинское учреждение после ухудшения состояния во время болезни", — говорится в сообщении.
Нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, уточнили в ведомстве.
Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 14:58
СК возбудил дело против школьника из ХМАО, ранившего одноклассника
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала