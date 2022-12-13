https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838473345.html

Президент Перу попросила не использовать оружие для подавления протестов

Президент Перу попросила не использовать оружие для подавления протестов - РИА Новости, 13.12.2022

Президент Перу попросила не использовать оружие для подавления протестов

Президент Перу Дина Болуарте сообщила, что дала указания полиции не использовать летальное оружие и резиновые пули для подавления протестов в стране. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:46

2022-12-13T23:46

2022-12-13T23:46

в мире

педро кастильо

перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте сообщила, что дала указания полиции не использовать летальное оружие и резиновые пули для подавления протестов в стране."Я дала указания полиции не использовать оружие, которое может вызвать смерть, не использовать резиновые пули. Я дала распоряжение министру внутренних дел выяснить личности тех, кто использовал это оружие... Их постигнет вся сила закона", - сказала президент журналистам, трансляция велась в ее социальных сетях.Также она сообщила, что дала указание Генпрокуратуре выявить тех, кто призывает к подобным жестоким протестам."Все мы имеем право на протест, но заниматься вандализмом, поджигать больницы и машины скорой помощи, захватывать аэропорты и полицейские участки - это не нормальный протест", - отметила Болуарте.Протесты в Перу начались после объявления импичмента и задержания уже экс-президента страны Педро Кастильо. Манифестанты требуют проведения досрочных президентских выборов, прекращения деятельности конгресса. По данным врачей, погибли семь протестующих. По информации полиции, 119 полицейских получили ранения, еще шестеро сотрудников были похищены и удерживаются манифестантами.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, предложив провести досрочные выборы президента в 2024 году.

https://ria.ru/20221213/peru-1838223276.html

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перу

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в мире, педро кастильо, перу