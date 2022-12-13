https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838429118.html

США заявили, что не видят подготовки России к применению ядерного оружия

США заявили, что не видят подготовки России к применению ядерного оружия - РИА Новости, 13.12.2022

США заявили, что не видят подготовки России к применению ядерного оружия

США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия, но продолжат грозить ей "беспрецедентными последствиями" в случае такого шага, сказала... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:33

2022-12-13T18:33

2022-12-13T18:35

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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия, но продолжат грозить ей "беспрецедентными последствиями" в случае такого шага, сказала американский посол при НАТО Джулианн Смит."Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги, которые бы указывали на то, что они на самом деле готовятся в том или ином виде задействовать свой ядерный арсенал. Мы продолжим сигнализировать России... что ее ждут беспрецедентные последствия, если она решит так поступить. И мы продолжим пристально отслеживать ситуацию", - сказала она, выступая в вашингтонском экспертном центре CSIS.НАТО, по словам Смит, воздерживается от "значительных коррективов" своей ядерной политики или расстановки ядерных сил, которые остаются "краеугольным камнем" сдерживания.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221213/nato-1838412048.html

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