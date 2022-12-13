https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html

"Киев не унимается". Страшный прогноз европейских политиков сбылся

"Киев не унимается". Страшный прогноз европейских политиков сбылся - РИА Новости, 13.12.2022

"Киев не унимается". Страшный прогноз европейских политиков сбылся

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пожаловался, что оружейные запасы подходят к концу из-за конфликта на Украине. О том, чем это может грозить Евросоюзу, — в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:00

2022-12-13T08:00

2022-12-13T08:06

жозеп боррель

украина

вооруженные силы украины

евросоюз

польша

германия

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пожаловался, что оружейные запасы подходят к концу из-за конфликта на Украине. О том, чем это может грозить Евросоюзу, — в материале РИА Новости.Не со складов, а из армийБоррель подчеркнул, что Киев получает военную помощь уже не из запасов, а из арсеналов действующих армий. Попросту говоря, вооружая ВСУ, страны ЕС разоружаются.При этом чиновник предлагает не сбавлять темпы — "пока Украина не победит". Но с этим согласны не все.Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что как минимум до конца года новых поставок не последует. А дальше — видно будет. "Посмотрим, какое решение примет правительство", — добавил он.Кто сколько можетПоддержка Украины дорого обходится ЕС. По данным немецкого портала Statista, наднациональные европейские структуры потратили на это 34,99 миллиарда евро. Из них 30,32 миллиарда — это финансовая поддержка, 3,1 — военная и 1,57 — гуманитарная.На уровне государств ожидаемо лидирует Германия. Берлин выделил Киеву помощи на пять с половиной миллиардов евро. Около 1,15 миллиарда ушло в виде вливаний в экономику, 1,95 — гуманитарная составляющая, еще 2,35 — военная.А вот уже на втором месте неожиданно — с точки зрения военного и экономического потенциала — расположилась Польша. Варшава помогла в общей сложности тремя миллиардами долларов. Больше половины — 1,82 миллиарда — ушло на армию.Следом идет Франция, которая расщедрилась на 1,41 миллиарда евро: 800 миллионов — финансовая составляющая, гуманитарная — 140, военная — 470.Но это все цифры абсолютные, куда более красноречив другой показатель — соотношение объема помощи европейских стран к их ВВП. И здесь лидеры меняются практически полностью:Отметим, что, по данным Всемирного банка, та же Эстония всего на оборону тратит около 2,3 процента ВВП.Невозвратные деньгиВ начале весны Евросоюз сообщил, что хочет использовать Европейский фонд мира для возмещения трат на военную помощь Киеву. Однако, как пишет Politico, в Брюсселе недооценили объемы поддержки.Сам фонд, бюджет которого составил 5,63 миллиарда до 2027-го, создали еще в прошлом году для поддержки различных стран по всему миру. На них в 2022-м рассчитывали потратить только полмиллиарда евро. Затем статью расширили до полутора миллиардов — из-за военной спецоперации России. Все деньги ожидаемо ушли на нужды Киева.К ноябрю траты только по этой линии составили 3,1 миллиарда.Лес "бонсай-армий"В следующем году помогать Киеву оружием меньше не станут: в понедельник вечером Боррель объявил о выделении двух миллиардов евро в 2023-м. Хотя он же четырьмя месяцами ранее говорил о пагубности такого подхода."Вооруженные силы стран ЕС стали чем-то вроде "бонсай-армий": выглядят как настоящие, но у них слишком мало ресурсов для полномасштабного прямого противостояния с Россией", — не скрывал чиновник.Пугающее европейцев заявление — это еще не вся правда, поясняет военный эксперт Алексей Леонков."Европейцам действительно пришлось поставлять вооружения со складов, к чему они не были готовы, — отмечает он. — Они планировали ограничиться советской техникой и боеприпасами, но быстро исчерпали эти запасы и начали передавать оружие НАТО. Причем существенная часть поставок включала в себя списанные образцы". Отдельная проблема — парк техники, добавляет он. Например, только 45 процентов немецких танков Leopard II готовы к боевым действиям, остальные нуждаются в ремонте."Проблема не только в том, что европейские запасы вооружений на исходе, но и в том, что местный ВПК не может их восполнить, — подчеркивает Леонков. — Если еще в 90-е и нулевые европейская военная промышленность соревновалась с американской, то сейчас она существенно сдала позиции".И пока непонятно, справится ли она с поддержкой Киева. Тем более на фоне громких обещаний политиков существенно нарастить объемы поставок.

https://ria.ru/20221202/moroz-1835841214.html

https://ria.ru/20221212/postavki-1837322619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

жозеп боррель, украина, вооруженные силы украины, евросоюз, польша, германия