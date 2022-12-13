Рейтинг@Mail.ru
"Киев не унимается". Страшный прогноз европейских политиков сбылся - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html
"Киев не унимается". Страшный прогноз европейских политиков сбылся
"Киев не унимается". Страшный прогноз европейских политиков сбылся - РИА Новости, 13.12.2022
"Киев не унимается". Страшный прогноз европейских политиков сбылся
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пожаловался, что оружейные запасы подходят к концу из-за конфликта на Украине. О том, чем это может грозить Евросоюзу, — в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:00
2022-12-13T08:06
жозеп боррель
украина
вооруженные силы украины
евросоюз
польша
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_0:167:1599:1066_1920x0_80_0_0_c05ad2c0d67e7748bbaffc3e894a0201.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пожаловался, что оружейные запасы подходят к концу из-за конфликта на Украине. О том, чем это может грозить Евросоюзу, — в материале РИА Новости.Не со складов, а из армийБоррель подчеркнул, что Киев получает военную помощь уже не из запасов, а из арсеналов действующих армий. Попросту говоря, вооружая ВСУ, страны ЕС разоружаются.При этом чиновник предлагает не сбавлять темпы — "пока Украина не победит". Но с этим согласны не все.Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что как минимум до конца года новых поставок не последует. А дальше — видно будет. "Посмотрим, какое решение примет правительство", — добавил он.Кто сколько можетПоддержка Украины дорого обходится ЕС. По данным немецкого портала Statista, наднациональные европейские структуры потратили на это 34,99 миллиарда евро. Из них 30,32 миллиарда — это финансовая поддержка, 3,1 — военная и 1,57 — гуманитарная.На уровне государств ожидаемо лидирует Германия. Берлин выделил Киеву помощи на пять с половиной миллиардов евро. Около 1,15 миллиарда ушло в виде вливаний в экономику, 1,95 — гуманитарная составляющая, еще 2,35 — военная.А вот уже на втором месте неожиданно — с точки зрения военного и экономического потенциала — расположилась Польша. Варшава помогла в общей сложности тремя миллиардами долларов. Больше половины — 1,82 миллиарда — ушло на армию.Следом идет Франция, которая расщедрилась на 1,41 миллиарда евро: 800 миллионов — финансовая составляющая, гуманитарная — 140, военная — 470.Но это все цифры абсолютные, куда более красноречив другой показатель — соотношение объема помощи европейских стран к их ВВП. И здесь лидеры меняются практически полностью:Отметим, что, по данным Всемирного банка, та же Эстония всего на оборону тратит около 2,3 процента ВВП.Невозвратные деньгиВ начале весны Евросоюз сообщил, что хочет использовать Европейский фонд мира для возмещения трат на военную помощь Киеву. Однако, как пишет Politico, в Брюсселе недооценили объемы поддержки.Сам фонд, бюджет которого составил 5,63 миллиарда до 2027-го, создали еще в прошлом году для поддержки различных стран по всему миру. На них в 2022-м рассчитывали потратить только полмиллиарда евро. Затем статью расширили до полутора миллиардов — из-за военной спецоперации России. Все деньги ожидаемо ушли на нужды Киева.К ноябрю траты только по этой линии составили 3,1 миллиарда.Лес "бонсай-армий"В следующем году помогать Киеву оружием меньше не станут: в понедельник вечером Боррель объявил о выделении двух миллиардов евро в 2023-м. Хотя он же четырьмя месяцами ранее говорил о пагубности такого подхода."Вооруженные силы стран ЕС стали чем-то вроде "бонсай-армий": выглядят как настоящие, но у них слишком мало ресурсов для полномасштабного прямого противостояния с Россией", — не скрывал чиновник.Пугающее европейцев заявление — это еще не вся правда, поясняет военный эксперт Алексей Леонков."Европейцам действительно пришлось поставлять вооружения со складов, к чему они не были готовы, — отмечает он. — Они планировали ограничиться советской техникой и боеприпасами, но быстро исчерпали эти запасы и начали передавать оружие НАТО. Причем существенная часть поставок включала в себя списанные образцы". Отдельная проблема — парк техники, добавляет он. Например, только 45 процентов немецких танков Leopard II готовы к боевым действиям, остальные нуждаются в ремонте."Проблема не только в том, что европейские запасы вооружений на исходе, но и в том, что местный ВПК не может их восполнить, — подчеркивает Леонков. — Если еще в 90-е и нулевые европейская военная промышленность соревновалась с американской, то сейчас она существенно сдала позиции".И пока непонятно, справится ли она с поддержкой Киева. Тем более на фоне громких обещаний политиков существенно нарастить объемы поставок.
https://ria.ru/20221202/moroz-1835841214.html
https://ria.ru/20221212/postavki-1837322619.html
украина
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_2e5489d01fe8e6efbb7697077fa31e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жозеп боррель, украина, вооруженные силы украины, евросоюз, польша, германия
Жозеп Боррель, Украина, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Польша, Германия
08:00 13.12.2022 (обновлено: 08:06 13.12.2022)
 

"Киев не унимается". Страшный прогноз европейских политиков сбылся

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пожаловался, что оружейные запасы подходят к концу из-за конфликта на Украине. О том, чем это может грозить Евросоюзу, — в материале РИА Новости.

Не со складов, а из армий

Боррель подчеркнул, что Киев получает военную помощь уже не из запасов, а из арсеналов действующих армий. Попросту говоря, вооружая ВСУ, страны ЕС разоружаются.
При этом чиновник предлагает не сбавлять темпы — "пока Украина не победит". Но с этим согласны не все.
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что как минимум до конца года новых поставок не последует. А дальше — видно будет.
"Посмотрим, какое решение примет правительство", — добавил он.
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ

Кто сколько может

Поддержка Украины дорого обходится ЕС. По данным немецкого портала Statista, наднациональные европейские структуры потратили на это 34,99 миллиарда евро. Из них 30,32 миллиарда — это финансовая поддержка, 3,1 — военная и 1,57 — гуманитарная.
На уровне государств ожидаемо лидирует Германия. Берлин выделил Киеву помощи на пять с половиной миллиардов евро. Около 1,15 миллиарда ушло в виде вливаний в экономику, 1,95 — гуманитарная составляющая, еще 2,35 — военная.
А вот уже на втором месте неожиданно — с точки зрения военного и экономического потенциала — расположилась Польша. Варшава помогла в общей сложности тремя миллиардами долларов. Больше половины — 1,82 миллиарда — ушло на армию.
Следом идет Франция, которая расщедрилась на 1,41 миллиарда евро: 800 миллионов — финансовая составляющая, гуманитарная — 140, военная — 470.
Но это все цифры абсолютные, куда более красноречив другой показатель — соотношение объема помощи европейских стран к их ВВП. И здесь лидеры меняются практически полностью:
  • Эстония — 1,1 процента;
  • Латвия — 0,93 процента;
  • Польша — 0,5 процента;
  • Литва — 0,46 процента;
  • Норвегия — 0,34 процента.
Отметим, что, по данным Всемирного банка, та же Эстония всего на оборону тратит около 2,3 процента ВВП.
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП

Невозвратные деньги

В начале весны Евросоюз сообщил, что хочет использовать Европейский фонд мира для возмещения трат на военную помощь Киеву. Однако, как пишет Politico, в Брюсселе недооценили объемы поддержки.
Сам фонд, бюджет которого составил 5,63 миллиарда до 2027-го, создали еще в прошлом году для поддержки различных стран по всему миру. На них в 2022-м рассчитывали потратить только полмиллиарда евро. Затем статью расширили до полутора миллиардов — из-за военной спецоперации России. Все деньги ожидаемо ушли на нужды Киева.
К ноябрю траты только по этой линии составили 3,1 миллиарда.
Украинские солдаты ведут обстрел из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
2 декабря, 13:49Специальная военная операция на Украине
"Оружие НАТО не готово". Зима может лишить украинскую армию главного козыря

Лес "бонсай-армий"

В следующем году помогать Киеву оружием меньше не станут: в понедельник вечером Боррель объявил о выделении двух миллиардов евро в 2023-м. Хотя он же четырьмя месяцами ранее говорил о пагубности такого подхода.
"Вооруженные силы стран ЕС стали чем-то вроде "бонсай-армий": выглядят как настоящие, но у них слишком мало ресурсов для полномасштабного прямого противостояния с Россией", — не скрывал чиновник.
Пугающее европейцев заявление — это еще не вся правда, поясняет военный эксперт Алексей Леонков.
"Европейцам действительно пришлось поставлять вооружения со складов, к чему они не были готовы, — отмечает он. — Они планировали ограничиться советской техникой и боеприпасами, но быстро исчерпали эти запасы и начали передавать оружие НАТО. Причем существенная часть поставок включала в себя списанные образцы".
Отдельная проблема — парк техники, добавляет он. Например, только 45 процентов немецких танков Leopard II готовы к боевым действиям, остальные нуждаются в ремонте.
"Проблема не только в том, что европейские запасы вооружений на исходе, но и в том, что местный ВПК не может их восполнить, — подчеркивает Леонков. — Если еще в 90-е и нулевые европейская военная промышленность соревновалась с американской, то сейчас она существенно сдала позиции".
И пока непонятно, справится ли она с поддержкой Киева. Тем более на фоне громких обещаний политиков существенно нарастить объемы поставок.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 08:00
"На это уйдут миллиарды". Что придумал Запад для Украины
 
Жозеп БоррельУкраинаВооруженные силы УкраиныЕвросоюзПольшаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала