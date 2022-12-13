https://ria.ru/20221213/opros-1838407865.html
Американцы считают слабое руководство главной проблемой США, показал опрос
Американцы считают слабое руководство главной проблемой США, показал опрос - РИА Новости, 13.12.2022
Американцы считают слабое руководство главной проблемой США, показал опрос
Американцы уже седьмой год называют слабое руководство главной проблемой США, следует из данных опроса социологического института Gallup. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:18
2022-12-13T17:18
2022-12-13T17:18
в мире
сша
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_37166b53b31d39e38b918e0bce045a27.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американцы уже седьмой год называют слабое руководство главной проблемой США, следует из данных опроса социологического института Gallup."Уже седьмой год за последнее десятилетие американцы в 2022 году называют неудовлетворенность властью главной проблемой страны. В среднем 19% взрослого населения США отмечали какой-то аспект деятельности руководства как самую важную проблему, стоящую перед страной, в 11 опросах Gallup в этом году", - говорится в сообщении на сайте института.Чуть меньший процент американцев - 16% - называли в этом году главной проблемой высокую стоимость жизни и инфляцию, 12% - экономику в целом. Коронавирус, расовые проблемы и преступления считали главной проблемой по 4% опрошенных американцев.Кроме того, согласно опросу, в 2022 году уровень удовлетворенности американцев происходящим с США находится на рекордно низком уровне с 2011 года. В этом году лишь 18% респондентов заявили, что удовлетворены ситуацией в стране.Последний опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря среди 1020 американцев от 18 лет и старше в 50 штатах и округе Колумбия. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 4 процентных пункта.
https://ria.ru/20221209/putin-1837493968.html
https://ria.ru/20221207/ssha-1836841362.html
сша
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_ad79227385e8e1c2b93bf20b0b198ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, колумбия
Американцы считают слабое руководство главной проблемой США, показал опрос
Опрос Gallup: американцы называют слабое руководство главной проблемой США уже седьмой год
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Американцы уже седьмой год называют слабое руководство главной проблемой США, следует из данных
опроса социологического института Gallup.
"Уже седьмой год за последнее десятилетие американцы в 2022 году называют неудовлетворенность властью главной проблемой страны. В среднем 19% взрослого населения США отмечали какой-то аспект деятельности руководства как самую важную проблему, стоящую перед страной, в 11 опросах Gallup в этом году", - говорится в сообщении на сайте института.
Чуть меньший процент американцев - 16% - называли в этом году главной проблемой высокую стоимость жизни и инфляцию, 12% - экономику в целом. Коронавирус, расовые проблемы и преступления считали главной проблемой по 4% опрошенных американцев.
Кроме того, согласно опросу, в 2022 году уровень удовлетворенности американцев происходящим с США находится на рекордно низком уровне с 2011 года. В этом году лишь 18% респондентов заявили, что удовлетворены ситуацией в стране.
Последний опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря среди 1020 американцев от 18 лет и старше в 50 штатах и округе Колумбия
. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 4 процентных пункта.