https://ria.ru/20221213/opros-1838407865.html

Американцы считают слабое руководство главной проблемой США, показал опрос

Американцы считают слабое руководство главной проблемой США, показал опрос - РИА Новости, 13.12.2022

Американцы считают слабое руководство главной проблемой США, показал опрос

Американцы уже седьмой год называют слабое руководство главной проблемой США, следует из данных опроса социологического института Gallup. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:18

2022-12-13T17:18

2022-12-13T17:18

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колумбия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американцы уже седьмой год называют слабое руководство главной проблемой США, следует из данных опроса социологического института Gallup."Уже седьмой год за последнее десятилетие американцы в 2022 году называют неудовлетворенность властью главной проблемой страны. В среднем 19% взрослого населения США отмечали какой-то аспект деятельности руководства как самую важную проблему, стоящую перед страной, в 11 опросах Gallup в этом году", - говорится в сообщении на сайте института.Чуть меньший процент американцев - 16% - называли в этом году главной проблемой высокую стоимость жизни и инфляцию, 12% - экономику в целом. Коронавирус, расовые проблемы и преступления считали главной проблемой по 4% опрошенных американцев.Кроме того, согласно опросу, в 2022 году уровень удовлетворенности американцев происходящим с США находится на рекордно низком уровне с 2011 года. В этом году лишь 18% респондентов заявили, что удовлетворены ситуацией в стране.Последний опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря среди 1020 американцев от 18 лет и старше в 50 штатах и округе Колумбия. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 4 процентных пункта.

https://ria.ru/20221209/putin-1837493968.html

https://ria.ru/20221207/ssha-1836841362.html

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в мире, сша, колумбия