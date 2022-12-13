https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838332863.html

В Белоруссии заявили об угрозе диверсий со стороны оппозиции

В Белоруссии заявили об угрозе диверсий со стороны оппозиции - РИА Новости, 13.12.2022

В Белоруссии заявили об угрозе диверсий со стороны оппозиции

МВД Белоруссии заявило, что знает о создании в Польше и Литве военизированного формирования, которое вместе с белорусской оппозицией посягает на суверенитет... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:25

2022-12-13T14:25

2022-12-13T15:07

в мире

белоруссия

польша

литва

светлана тихановская

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. МВД Белоруссии заявило, что знает о создании в Польше и Литве военизированного формирования, которое вместе с белорусской оппозицией посягает на суверенитет Минска, действия по дестабилизации обстановки в республике запланированы на 2024-2025 годы."Сотрудниками ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) МВД получены сведения о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования "Посполитое Рушение" и входящих в него структурных подразделений - "хоругвей". Указанные образования, действуя совместно с экстремистскими формированиями "BYPOL", мобилизационный план "Перамога" (Победа – ред.) и "Объединенный переходный кабинет", проводят работу по организации посягательств на территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.Отмечается, что, "по замыслу создателей, после подготовки участники формирования из числа беглых преступников, представителей диаспор и студентов, обучающихся за рубежом, должны вернуться в Беларусь под благовидными предлогами". "В последующем сформировать уже обученную "пятую колонну" для ведения диверсионной, террористической и агентурной работы. Эту организацию планируется использовать в том числе для дестабилизации обстановки внутри страны в период проведения электоральных кампаний 2024-2025 годов", - говорится в сообщении.Согласно ему, следователями в Белоруссии возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела о создании экстремистского формирования либо участии в нем в отношении представителей оппозиции Валерия Сахащика, Светланы Тихановской, Александра Азарова и других. По уголовному делу проверяются более 200 человек, подчеркнули в ведомстве.По сведениям правоохранителей, в выше названное экстремистское формирование входят представители оппозиции, выехавшие из Белоруссии после подавления протестов против итогов президентских выборов в 2020 году, а основной упор делается на представителей белорусской диаспоры в Польше и Литве.В МВД заявили, что правоохранители продолжают оперативную работу по установлению активистов и представителей диаспор, участвующих в экстремистских инициативах, в том числе по цифровым следам в интернете. Подчеркивается, что при возвращении этих людей в Белоруссию "будут предприняты исчерпывающие меры по квалификации их деяний, от ответственности не уйдет никто".Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, а в течение 60 дней после этого - Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.

https://ria.ru/20221213/aleynik-1838335772.html

https://ria.ru/20221213/armiya-1838337539.html

https://ria.ru/20221213/belorussiya-1838345662.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, польша, литва, светлана тихановская