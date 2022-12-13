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ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году - РИА Новости, 13.12.2022
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ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году - РИА Новости, 13.12.2022
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2022 году на 26 тысяч баррелей в сутки, до 160 тысяч баррелей в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:18
2022-12-13T17:18
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по росту добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2022 году на 26 тысяч баррелей в сутки, до 160 тысяч баррелей в сутки, по итогам уходящего года она составит в среднем 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации."Согласно прогнозам, производство жидких углеводородов в России в 2022 году увеличится на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и составит в среднем 11 миллионов баррелей в сутки. Этот прогноз пересмотрен на 26 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет роста добычи в октябре и более высоких, чем ожидалось, предварительных данных по добыче в ноябре", - пишет ОПЕК.При этом организация сохранила прогноз на 2023 год и продолжает ждать, что показатель снизится на 850 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 10,1 миллиона баррелей в сутки.ОПЕК по-прежнему отмечает, что прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".В ноябрьском докладе организация повысила прогноз по добыче нефти в РФ в 2022 году на 69 тысяч баррелей в сутки из-за высокого уровня добычи в сентябре и предварительно в октябре. Однако ухудшила на 2023 год - на 62 тысячи баррелей из-за изменения ожиданий по 2022 году.
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опек, россия, экономика, цены на нефть, нефть, в мире
ОПЕК, Россия, Экономика, Цены на нефть, Нефть, В мире
17:18 13.12.2022
 
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти России в 2022 году до 11 миллионов баррелей в сутки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по росту добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2022 году на 26 тысяч баррелей в сутки, до 160 тысяч баррелей в сутки, по итогам уходящего года она составит в среднем 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации.
"Согласно прогнозам, производство жидких углеводородов в России в 2022 году увеличится на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и составит в среднем 11 миллионов баррелей в сутки. Этот прогноз пересмотрен на 26 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет роста добычи в октябре и более высоких, чем ожидалось, предварительных данных по добыче в ноябре", - пишет ОПЕК.
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При этом организация сохранила прогноз на 2023 год и продолжает ждать, что показатель снизится на 850 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 10,1 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК по-прежнему отмечает, что прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".
В ноябрьском докладе организация повысила прогноз по добыче нефти в РФ в 2022 году на 69 тысяч баррелей в сутки из-за высокого уровня добычи в сентябре и предварительно в октябре. Однако ухудшила на 2023 год - на 62 тысячи баррелей из-за изменения ожиданий по 2022 году.
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