https://ria.ru/20221213/onk-1838347387.html
ОНК Москвы поддержала идею блогера Некоглая о создании комиссии в Молдавии
ОНК Москвы поддержала идею блогера Некоглая о создании комиссии в Молдавии - РИА Новости, 13.12.2022
ОНК Москвы поддержала идею блогера Некоглая о создании комиссии в Молдавии
Московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) поддерживает идею выдворенного из РФ блогера Nekoglai (Николая Лебедева) о создании в Молдавии... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:00
2022-12-13T15:00
2022-12-13T15:00
николай лебедев
россия
молдавия
москва
онк
общественная наблюдательная комиссия
алексей мельников
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) поддерживает идею выдворенного из РФ блогера Nekoglai (Николая Лебедева) о создании в Молдавии правозащитного института и готова делиться опытом, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.Некоглай, который был выдворен из РФ за нарушение миграционного законодательства, ранее сообщил, что намерен стать политиком в Молдавии и создать там общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания. По его словам, ОНК помогла ему после задержания в Москве и он решил, что создание подобной организации на родине - это его "карма". Правозащитники неоднократно навещали Лебедева, пока тот содержался в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово."ОНК - это уникальный институт гражданского общества, аналогов которого в мире нет. Конечно, я поддерживаю создание похожих комиссий и в других государствах. Ведь в том числе благодаря созданию в РФ ОНК ситуация с соблюдением прав человека, законов РФ и конвенций значительно улучшилась. И, конечно, правозащитники России всегда готовы делиться опытом с любым государством, заинтересованном в развитии гражданского общества и соблюдения прав человека", - сказал Мельников.Собеседник добавил, что Общественная наблюдательная комиссия в России не является политическим органом, что делает ее независимой и объективной.Некоглая задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. Снятый им сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался. Из России его выдворили 24 ноября.
https://ria.ru/20221208/kamikadze-1837131046.html
https://ria.ru/20221211/danko-1837915792.html
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николай лебедев, россия, молдавия, москва, онк, общественная наблюдательная комиссия, алексей мельников
Николай Лебедев, Россия, Молдавия, Москва, ОНК, Общественная наблюдательная комиссия, Алексей Мельников
ОНК Москвы поддержала идею блогера Некоглая о создании комиссии в Молдавии
В ОНК Москвы поддержали идею блогера Некоглая о создании аналогичной комиссии в Молдавии
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) поддерживает идею выдворенного из РФ блогера Nekoglai (Николая Лебедева) о создании в Молдавии правозащитного института и готова делиться опытом, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
Некоглай, который был выдворен из РФ за нарушение миграционного законодательства, ранее сообщил, что намерен стать политиком в Молдавии и создать там общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания. По его словам, ОНК помогла ему после задержания в Москве
и он решил, что создание подобной организации на родине - это его "карма". Правозащитники неоднократно навещали Лебедева, пока тот содержался в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово.
"ОНК - это уникальный институт гражданского общества, аналогов которого в мире нет. Конечно, я поддерживаю создание похожих комиссий и в других государствах. Ведь в том числе благодаря созданию в РФ ОНК ситуация с соблюдением прав человека, законов РФ и конвенций значительно улучшилась. И, конечно, правозащитники России всегда готовы делиться опытом с любым государством, заинтересованном в развитии гражданского общества и соблюдения прав человека", - сказал Мельников.
Собеседник добавил, что Общественная наблюдательная комиссия
в России не является политическим органом, что делает ее независимой и объективной.
Некоглая задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. Снятый им сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался. Из России его выдворили 24 ноября.