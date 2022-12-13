https://ria.ru/20221213/omsk-1838264806.html

На жителя Омска возбудили дело после кражи гаража-ракушки

На жителя Омска возбудили дело после кражи гаража-ракушки - РИА Новости, 13.12.2022

На жителя Омска возбудили дело после кражи гаража-ракушки

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Омска за кражу 2 витринных холодильников, 10 велосипедов и кальянов, а также скутера и мангала, рассказали в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:29

2022-12-13T11:29

2022-12-13T11:29

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ОМСК, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Омска за кражу 2 витринных холодильников, 10 велосипедов и кальянов, а также скутера и мангала, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Ранее председатель гаражного кооператива рассказал полицейским, что увидел как двое мужчин ставят на автопогрузчик гараж-ракушку в Омске на улице Доковская. Несмотря на заверения показать договор купли-продажи, свидетель не поверил им и вызвал полицию."Потерпевший пояснил, что в гараже хранилось 10 велосипедов, которые пропали. Также был вскрыт еще один принадлежащий ему гараж. Из него похищены 10 кальянов, 2 витринных холодильника и металлические изделия. Общая сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе.Подозреваемого полицейские задержали в Омске на проспекте Мира. Он скрывался в квартире знакомой женщины."Сотрудники полиции установили владельца дачного участка, который в своем заявлении оценил ущерб в 23 тысячи рублей. Электроинструменты злоумышленник сдал в ломбард за 7 тысяч рублей, мангал оставил себе. Также подозреваемый признался в краже скутера стоимостью 30 тысяч рублей", - добавили в пресс-службе.Отмечается, что преступления подозреваемый осуществлял при помощи монтировки.Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело по статье "Кража".

https://ria.ru/20221207/italiya-1836948656.html

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происшествия, омск, россия