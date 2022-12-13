https://ria.ru/20221213/odessa-1838229767.html

В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью

В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью - РИА Новости, 13.12.2022

В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью

Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, и призвал промышленные... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:10

2022-12-13T09:10

2022-12-13T09:10

в мире

джо байден

владимир зеленский

одесская область

сша

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, и призвал промышленные предприятия перейти на ночную работу."В городе и области продолжаются аварийные экстренные отключения. В очередной раз областная военная администрация обращается к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время. Это поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света нашим гражданам, а также сохранить рабочие места и поддержать экономику", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221209/svet-1837380469.html

одесская область

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, джо байден, владимир зеленский, одесская область, сша, украина, вооруженные силы рф