https://ria.ru/20221213/odessa-1838229767.html
В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью
В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью - РИА Новости, 13.12.2022
В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью
Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, и призвал промышленные... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:10
2022-12-13T09:10
2022-12-13T09:10
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, и призвал промышленные предприятия перейти на ночную работу."В городе и области продолжаются аварийные экстренные отключения. В очередной раз областная военная администрация обращается к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время. Это поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света нашим гражданам, а также сохранить рабочие места и поддержать экономику", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221209/svet-1837380469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, владимир зеленский, одесская область, сша, украина, вооруженные силы рф
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В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью
Власти Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью