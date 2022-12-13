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В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью - РИА Новости, 13.12.2022
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В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью
В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью - РИА Новости, 13.12.2022
В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью
Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, и призвал промышленные... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:10
2022-12-13T09:10
в мире
джо байден
владимир зеленский
одесская область
сша
украина
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, и призвал промышленные предприятия перейти на ночную работу."В городе и области продолжаются аварийные экстренные отключения. В очередной раз областная военная администрация обращается к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время. Это поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света нашим гражданам, а также сохранить рабочие места и поддержать экономику", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221209/svet-1837380469.html
одесская область
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в мире, джо байден, владимир зеленский, одесская область, сша, украина, вооруженные силы рф
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Одесская область, США, Украина, Вооруженные силы РФ
09:10 13.12.2022
 
В Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью

Власти Одесской области призвали промышленность перейти на работу ночью

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, и призвал промышленные предприятия перейти на ночную работу.
"В городе и области продолжаются аварийные экстренные отключения. В очередной раз областная военная администрация обращается к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время. Это поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света нашим гражданам, а также сохранить рабочие места и поддержать экономику", - написал Братчук в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийОдесская областьСШАУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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