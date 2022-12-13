https://ria.ru/20221213/obysk-1838261939.html

В ЛНР в доме полковника СБУ нашли специальное оборудование и документы

В ЛНР в доме полковника СБУ нашли специальное оборудование и документы - РИА Новости, 13.12.2022

В ЛНР в доме полковника СБУ нашли специальное оборудование и документы

Сотрудники Росгвардии нашли в доме полковника СБУ в Троицком районе Луганской Народной Республики видеокамеры, жёсткие диски с личной и служебной информацией,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:20

2022-12-13T11:20

2022-12-13T11:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

служба безопасности украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

донбасс

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554419_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_13c239c241203f24641271a40d4cd262.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии нашли в доме полковника СБУ в Троицком районе Луганской Народной Республики видеокамеры, жёсткие диски с личной и служебной информацией, документы на покупку sim-карт и радиостанции.Загородный дом в ЛНР, принадлежавший гражданской жене полковника Службы безопасности Украины, росгвардейцы досмотрели во время специальных адресных мероприятий.В пресс-службе добавили, что особое внимание сотрудники Росгвардии обратили на найденный фотоальбом со встречи выпускников Национальной академии СБУ."Все материалы переданы компетентным органам для дальнейшего изучения", – резюмировали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220531/diplomaty-1792209817.html

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донбасс, общество