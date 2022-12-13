https://ria.ru/20221213/obysk-1838261939.html
В ЛНР в доме полковника СБУ нашли специальное оборудование и документы
В ЛНР в доме полковника СБУ нашли специальное оборудование и документы - РИА Новости, 13.12.2022
В ЛНР в доме полковника СБУ нашли специальное оборудование и документы
Сотрудники Росгвардии нашли в доме полковника СБУ в Троицком районе Луганской Народной Республики видеокамеры, жёсткие диски с личной и служебной информацией,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:20
2022-12-13T11:20
2022-12-13T11:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
служба безопасности украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
донбасс
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии нашли в доме полковника СБУ в Троицком районе Луганской Народной Республики видеокамеры, жёсткие диски с личной и служебной информацией, документы на покупку sim-карт и радиостанции.Загородный дом в ЛНР, принадлежавший гражданской жене полковника Службы безопасности Украины, росгвардейцы досмотрели во время специальных адресных мероприятий.В пресс-службе добавили, что особое внимание сотрудники Росгвардии обратили на найденный фотоальбом со встречи выпускников Национальной академии СБУ."Все материалы переданы компетентным органам для дальнейшего изучения", – резюмировали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220531/diplomaty-1792209817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донбасс, общество
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Донбасс, Общество
В ЛНР в доме полковника СБУ нашли специальное оборудование и документы
Росгвардейцы нашли жесткие диски с данными, документы и видеокамеры в доме полковника СБУ