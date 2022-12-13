https://ria.ru/20221213/obvineniya-1838454052.html
США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций - РИА Новости, 13.12.2022
США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
Американские власти обвинили четырех граждан России в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций, следует из раскрытых материалов суда в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:33
2022-12-13T20:33
2022-12-13T21:55
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технологии
нью-йорк (город)
россия
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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Американские власти обвинили четырех граждан России в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций, следует из раскрытых материалов суда в Нью-Йорке.Фигурантами дела стали Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова, которые "покупали и переправляли в Россию санкционную продукцию США через сеть подставных фирм и банковских счетов в различных странах"."Начиная по меньшей мере с 2017 года, подзащитные Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова <...> незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США <...> для российских конечных потребителей", — говорится в документах.В материалах не уточняется, где сейчас находятся обвиняемые.Закупавшаяся продукция, по утверждению американских властей, включала передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, используемое в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений.Основным подозреваемым назван Гринин, который ранее был внесен в санкционные списки. Обвинения россиянам предъявили еще в сентябре, но обнародовали их только сейчас.После начала российской спецоперации на Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом последствия от введенных ограничительных мер обернулись проблемами для США и Европы, которые переживают резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824697362.html
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838095687.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, технологии, нью-йорк (город), россия
США, Технологии, Нью-Йорк (город), Россия
20:33 13.12.2022 (обновлено: 21:55 13.12.2022)
США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
Власти США предъявили четырем россиянам обвинения в закупках электроники в обход санкций
ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Американские власти обвинили четырех граждан России в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций, следует из раскрытых материалов суда в Нью-Йорке.
Фигурантами дела стали Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова, которые "покупали и переправляли в Россию санкционную продукцию США
через сеть подставных фирм и банковских счетов в различных странах".
"Начиная по меньшей мере с 2017 года, подзащитные Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова <...> незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США <...> для российских конечных потребителей", — говорится в документах.
В материалах не уточняется, где сейчас находятся обвиняемые.
Закупавшаяся продукция, по утверждению американских властей, включала передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, используемое в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений.
Основным подозреваемым назван Гринин, который ранее был внесен в санкционные списки. Обвинения россиянам предъявили еще в сентябре, но обнародовали их только сейчас.
После начала российской спецоперации на Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом последствия от введенных ограничительных мер обернулись проблемами для США и Европы, которые переживают резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.