https://ria.ru/20221213/obvineniya-1838454052.html

США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций

США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций - РИА Новости, 13.12.2022

США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций

Американские власти обвинили четырех граждан России в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций, следует из раскрытых материалов суда в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:33

2022-12-13T20:33

2022-12-13T21:55

сша

технологии

нью-йорк (город)

россия

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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Американские власти обвинили четырех граждан России в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций, следует из раскрытых материалов суда в Нью-Йорке.Фигурантами дела стали Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова, которые "покупали и переправляли в Россию санкционную продукцию США через сеть подставных фирм и банковских счетов в различных странах"."Начиная по меньшей мере с 2017 года, подзащитные Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова <...> незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США <...> для российских конечных потребителей", — говорится в документах.В материалах не уточняется, где сейчас находятся обвиняемые.Закупавшаяся продукция, по утверждению американских властей, включала передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, используемое в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений.Основным подозреваемым назван Гринин, который ранее был внесен в санкционные списки. Обвинения россиянам предъявили еще в сентябре, но обнародовали их только сейчас.После начала российской спецоперации на Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом последствия от введенных ограничительных мер обернулись проблемами для США и Европы, которые переживают резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824697362.html

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838095687.html

сша

нью-йорк (город)

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, технологии, нью-йорк (город), россия