Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДом на одной из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Дом на одной из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник два района Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.32 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Каштановое.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.