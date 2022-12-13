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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 13.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли во вторник два района Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:59

2022-12-13T18:59

2022-12-13T18:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

красногоровка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник два района Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Каштановое.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

красногоровка

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, красногоровка, сцкк, нато