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Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области

Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области - РИА Новости, 13.12.2022

Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области

ВСУ ночью обстреляли город Клинцы, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:06

2022-12-13T10:06

2022-12-13T15:01

брянская область

клинцы

александр богомаз

украина

вооруженные силы украины

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БРЯНСК, 13 дек — РИА Новости. ВСУ ночью обстреляли город Клинцы, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.По его словам, жертв и пострадавших удалось избежать."В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны", — сообщил губернатор.Город находится в 20-30 километрах от границы с Черниговской областью Украины.

https://ria.ru/20220615/zaymische-1795587097.html

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клинцы

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Екатерина Зайцева

брянская область, клинцы, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины