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Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области
Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области - РИА Новости, 13.12.2022
Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области
ВСУ ночью обстреляли город Клинцы, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:06
2022-12-13T10:06
2022-12-13T15:01
брянская область
клинцы
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 13 дек — РИА Новости. ВСУ ночью обстреляли город Клинцы, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.По его словам, жертв и пострадавших удалось избежать."В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны", — сообщил губернатор.Город находится в 20-30 километрах от границы с Черниговской областью Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, клинцы, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины
Брянская область, Клинцы, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины
10:06 13.12.2022 (обновлено: 15:01 13.12.2022)
Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что ВСУ ночью обстреляли город Клинцы