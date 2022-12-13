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Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области - РИА Новости, 13.12.2022
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Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области
Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области - РИА Новости, 13.12.2022
Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области
ВСУ ночью обстреляли город Клинцы, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:06
2022-12-13T15:01
брянская область
клинцы
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 13 дек — РИА Новости. ВСУ ночью обстреляли город Клинцы, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.По его словам, жертв и пострадавших удалось избежать."В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны", — сообщил губернатор.Город находится в 20-30 километрах от границы с Черниговской областью Украины.
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брянская область, клинцы, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины
Брянская область, Клинцы, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины
10:06 13.12.2022 (обновлено: 15:01 13.12.2022)
 
Системы ПВО сбили украинскую ракету над городом Клинцы в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что ВСУ ночью обстреляли город Клинцы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Осколок снаряда. Архивное фото
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БРЯНСК, 13 дек — РИА Новости. ВСУ ночью обстреляли город Клинцы, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его словам, жертв и пострадавших удалось избежать.
"В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны", — сообщил губернатор.
Город находится в 20-30 километрах от границы с Черниговской областью Украины.
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Брянская областьКлинцыАлександр БогомазУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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