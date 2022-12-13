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В ДНР из-за обстрелов погибли четыре человека за сутки

В ДНР из-за обстрелов погибли четыре человека за сутки - РИА Новости, 13.12.2022

В ДНР из-за обстрелов погибли четыре человека за сутки

Четыре человека погибли, четыре пострадали за сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:16

2022-12-13T08:16

2022-12-13T08:16

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в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, четыре пострадали за сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск - ред.) 12 декабря до 08.00 13 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) на территории Донецкой народной республики погибли четыре человека и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

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в мире, донецкая народная республика, украина