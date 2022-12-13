https://ria.ru/20221213/novogodniespektakli-1838325668.html

Пять музыкальных сказок для детей и взрослых в театре на Большой Дмитровке

Пять музыкальных сказок для детей и взрослых в театре на Большой Дмитровке - РИА Новости, 13.12.2022

Пять музыкальных сказок для детей и взрослых в театре на Большой Дмитровке

В предпраздничные дни и новогодние каникулы Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко показывает свои лучшие постановки для детей. Впрочем,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:54

2022-12-13T14:54

2022-12-13T14:54

культпоход

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

александр титель

юрий посохов (хореограф)

москва

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В предпраздничные дни и новогодние каникулы Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко показывает свои лучшие постановки для детей. Впрочем, это в полной мере спектакли для семейного просмотра. Совсем недавно в театре состоялась премьера новой постановки балета "Щелкунчик", в афише есть очаровательный вечер арий из оперетт и представление, на котором дети знакомятся с инструментами оркестра. Подробнее – в материале РИА Новости."Снегурочка"14 и 15 декабряИстория этой постановки началась в 1960 году, когда балетмейстера и руководителя балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Владимира Бурмейстера пригласили работать в Парижскую оперу. Во время работы над "Лебединым озером" он получил предложение от британской труппы Festival Ballet поставить еще один балет на музыку Чайковского.В их числе – Первая симфония "Зимние грёзы", Серенада для струнных, соната для фортепиано, несколько романсов. Среди немногочисленных работ Чайковского в драматическом театре есть музыка для постановки пьесы Островского "Снегурочка", она тоже звучит в балете.Лондонская премьера балета Бурмейстера состоялась летом 1961 года, а в 1963 году хореограф перенес "Снегурочку" в свой родной театр, где балет уже более полувека идет с неизменным успехом."Зимний вечер в Шамони"18 и 19 декабря, 7 и 8 январяЭтот спектакль художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер театра Александр Титель называет "пастиччо" – то есть постановка, музыка которой заимствована из ранее написанных произведений. Традиционно пастиччо основано на произведениях одного композитора, однако здесь режиссер решил объединить одним сюжетом музыку разных авторов. Партитура спектакля собрана из произведений самых знаменитых авторов оперетт XIX и ХХ веков: Жака Оффенбаха, Имре Кальмана, Франца Легара, Иоганна Штрауса – всех тех, кого называют классиками жанра. Действие происходит на модном горнолыжном курорте, гости которого влюбляются, танцуют и поют.Оперетта звучала в этом здании и до того, как сюда въехали студии Станиславского и Немировича-Данченко – когда-то здесь работал знаменитый в Москве Театр оперетты во главе с блистательным артистом и режиссером Григорием Яроном. Да и сам Станиславский в юности участвовал в опереттах и водевилях "Алексеевского кружка". Исторически первым спектаклем Музыкального театра стала оперетта Лекока "Дочь Анго" в постановке Немировича-Данченко."Знакомство с оркестром"23 и 24 декабря, 4 и 5 январяЭто театрализованное представление проходит в камерном пространстве Малой сцены театра, где дистанция между зрителями, артистами и музыканты минимальна. В спектакле звучат симфоническая сказка "Петя и волк" Сергея Прокофьева и сюита "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса. Оба произведения – лучший способ познакомить ребенка с инструментами оркестра, услышав при этом, без преувеличения гениальную музыку двух композиторов. Сюиту "Карнавал животных" знаменитый француз Сен-Санс создал в 1886 году. Он решил изобразить в музыке различные характеры людей, сопоставив их с животными. Эту "зоологическую фантазию" композитор считал шуткой и даже запретил издавать при жизни, опасаясь прослыть слишком несерьезным автором. Единственным исключением стала пьеса "Лебедь", которая сразу вошла в репертуар виолончелистов. Позже на эту музыку балетмейстер Фокин поставил номер для Анны Павловой. В наши дни самой известной исполнительницей этого хореографической миниатюры была Майя Плисецкая."Щелкунчик"26 декабря, 2 – 4 январяПремьеру новой версии знаменитого балета "Щелкунчик" Чайковского можно уже по праву назвать одним из главных событий нынешнего театрального сезона в Москве. Хореограф Юрий Посохов в содружестве со сценографом Полиной Бахтиной, дирижером Иваном Никифорчиным, художницей по костюмам Сандрой Вудалл, художником по свету Нареком Туманяном и видеографом Сергеем Рылко сочинил новый и очень красивый спектакль.Отправной точкой стало не либретто балета Чайковского, а первоисточник – сказка Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Юрий Посохов вернул на сцену геров, которые когда-то были исключены первыми постановщиками балета, расширил партии существовавших персонажей, например, Дроссейльмейера. Главной темой нового спектакля становится тема первой любви и история взросления главной героини.Отдельно нужно сказать и о художественном решении спектакля. Полина Бахтина создала одновременно аскетичные и очень красивые декорации, которые подчеркивают яркость и разнообразие костюмов Сандры Вудалл. Сценограф вдохновлялась детскими книжками с объемными картинками, в которых толстые картонные страницы как будто оживают на глазах благодаря фигурным изображениям."Сказка о царе Салтане"5 и 6 январяЭта постановка – один из любимых семейных спектаклей в театре, на котором выросло уже несколько поколений зрителей. Оперу Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в 1997 году поставили режиссер Александр Титель и художники Юрий Устинов и Ирина Акимова. В зрелищном спектакле заняты замечательные солисты оперной труппы и миманс, сцена густо "населена" сказочными персонажами. Для того, чтобы представить на сцене это сказочное царство ангелов, рыб, фантастических коров и других тварей, авторы создали изобретательные костюмы и декорации.

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культпоход, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, александр титель, юрий посохов (хореограф), москва