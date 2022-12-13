Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до десяти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Нижневартовске (ХМАО) выросло до 10, в ожоговом центре умер еще один пострадавший, сообщили РИА Новости в региональном СУСК во вторник."Нам сообщили что скончался", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Как отметили в Сургутской городской клинической больнице, 8 дней врачи вели борьбу за жизнь 62-летнего пациента, пострадавшего при взрыве в Нижневартовске. "К сожалению, спасти мужчину не удалось - травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в релизе медучреждения.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье, 4 декабря, в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Ранее власти сообщали, что погибли девять человек, включая четырех детей, в больницах находились трое пострадавших, один был в крайне тяжелом состоянии.В СУСК РИА Новости уточняли, что виновником взрыва может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, одной из основных причин взрыва считается разгерметизация газового баллона.
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Нижневартовске (ХМАО) выросло до 10, в ожоговом центре умер еще один пострадавший, сообщили РИА Новости в региональном СУСК во вторник.
"Нам сообщили что скончался", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Как отметили в Сургутской городской клинической больнице, 8 дней врачи вели борьбу за жизнь 62-летнего пациента, пострадавшего при взрыве в Нижневартовске. "К сожалению, спасти мужчину не удалось - травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в релизе медучреждения.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье, 4 декабря, в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Ранее власти сообщали, что погибли девять человек, включая четырех детей, в больницах находились трое пострадавших, один был в крайне тяжелом состоянии.
В СУСК РИА Новости уточняли, что виновником взрыва может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, одной из основных причин взрыва считается разгерметизация газового баллона.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.