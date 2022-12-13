https://ria.ru/20221213/nizhnevartovsk-1838391968.html

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до десяти

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до десяти - РИА Новости, 13.12.2022

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до десяти

Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Нижневартовске (ХМАО) выросло до 10, в ожоговом центре умер еще один пострадавший, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:44

2022-12-13T16:44

2022-12-13T17:17

происшествия

нижневартовск

взрыв газа в доме в нижневартовске

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Нижневартовске (ХМАО) выросло до 10, в ожоговом центре умер еще один пострадавший, сообщили РИА Новости в региональном СУСК во вторник."Нам сообщили что скончался", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Как отметили в Сургутской городской клинической больнице, 8 дней врачи вели борьбу за жизнь 62-летнего пациента, пострадавшего при взрыве в Нижневартовске. "К сожалению, спасти мужчину не удалось - травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в релизе медучреждения.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье, 4 декабря, в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Ранее власти сообщали, что погибли девять человек, включая четырех детей, в больницах находились трое пострадавших, один был в крайне тяжелом состоянии.В СУСК РИА Новости уточняли, что виновником взрыва может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, одной из основных причин взрыва считается разгерметизация газового баллона.

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижневартовск, взрыв газа в доме в нижневартовске, ханты-мансийский автономный округ