Выдворенный из России блогер Nekoglai планирует стать политиком в Молдавии
Выдворенный из России блогер Nekoglai планирует стать политиком в Молдавии и создать ОНК
Блогер Некоглай (Николай Лебедев). Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Блогер Nekoglai (Николай Лебедев), который был выдворен из РФ за нарушение миграционного законодательства, сообщил, что намерен стать политиком в Молдавии и создать в республике Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК).
Пресненский суд Москвы 9 ноября оштрафовал блогера, снявшего до этого пародию на российского военного, на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России: Лебедев - гражданин Молдавии, а в РФ находился незаконно. Он покинул территорию России 24 ноября.
"Поделюсь своими планами. Я хочу стать политическим деятелем в Молдавии, моя первостепенная и самая важная задача - я хочу создать ОНК в Молдавии… Я хочу встретиться с президентом Республики Молдова, это моя цель, которой я пытаюсь добиться. И ежедневно я к этой цели стремлюсь, чтобы создать ОНК в Молдавии", - заявил Nekoglai в ролике, опубликованном в соцсетях.
По его словам, существование ОНК в России помогло ему после задержания в Москве и он решил, что теперь создание подобной организации на родине - это его "карма".
Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. Снятый им сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался.
Впоследствии Nekoglai назвал видео "большой ошибкой" и заявил, что чувствует себя "как животное" после своей выходки. На заседании Мосгорсуда, 11 ноября утвердившего его высылку из РФ, блогер признался, что уже не хочет обжаловать решение Пресненского суда.
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