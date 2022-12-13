https://ria.ru/20221213/nekoglai-1838281128.html

Выдворенный из России блогер Nekoglai планирует стать политиком в Молдавии

Выдворенный из России блогер Nekoglai планирует стать политиком в Молдавии - РИА Новости, 13.12.2022

Выдворенный из России блогер Nekoglai планирует стать политиком в Молдавии

Блогер Nekoglai (Николай Лебедев), который был выдворен из РФ за нарушение миграционного законодательства, сообщил, что намерен стать политиком в Молдавии и... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:28

2022-12-13T12:28

2022-12-13T12:28

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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Блогер Nekoglai (Николай Лебедев), который был выдворен из РФ за нарушение миграционного законодательства, сообщил, что намерен стать политиком в Молдавии и создать в республике Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК).Пресненский суд Москвы 9 ноября оштрафовал блогера, снявшего до этого пародию на российского военного, на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России: Лебедев - гражданин Молдавии, а в РФ находился незаконно. Он покинул территорию России 24 ноября."Поделюсь своими планами. Я хочу стать политическим деятелем в Молдавии, моя первостепенная и самая важная задача - я хочу создать ОНК в Молдавии… Я хочу встретиться с президентом Республики Молдова, это моя цель, которой я пытаюсь добиться. И ежедневно я к этой цели стремлюсь, чтобы создать ОНК в Молдавии", - заявил Nekoglai в ролике, опубликованном в соцсетях.По его словам, существование ОНК в России помогло ему после задержания в Москве и он решил, что теперь создание подобной организации на родине - это его "карма".Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. Снятый им сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался.Впоследствии Nekoglai назвал видео "большой ошибкой" и заявил, что чувствует себя "как животное" после своей выходки. На заседании Мосгорсуда, 11 ноября утвердившего его высылку из РФ, блогер признался, что уже не хочет обжаловать решение Пресненского суда.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838095687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, молдавия, в мире, москва