Рейтинг@Mail.ru
Выдворенный из России блогер Nekoglai планирует стать политиком в Молдавии - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/nekoglai-1838281128.html
Выдворенный из России блогер Nekoglai планирует стать политиком в Молдавии
Выдворенный из России блогер Nekoglai планирует стать политиком в Молдавии - РИА Новости, 13.12.2022
Выдворенный из России блогер Nekoglai планирует стать политиком в Молдавии
Блогер Nekoglai (Николай Лебедев), который был выдворен из РФ за нарушение миграционного законодательства, сообщил, что намерен стать политиком в Молдавии и... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:28
2022-12-13T12:28
россия
молдавия
в мире
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830273607_0:86:960:626_1920x0_80_0_0_b0603fe013b31c4db1b35c18343c423f.jpg
КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Блогер Nekoglai (Николай Лебедев), который был выдворен из РФ за нарушение миграционного законодательства, сообщил, что намерен стать политиком в Молдавии и создать в республике Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК).Пресненский суд Москвы 9 ноября оштрафовал блогера, снявшего до этого пародию на российского военного, на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России: Лебедев - гражданин Молдавии, а в РФ находился незаконно. Он покинул территорию России 24 ноября."Поделюсь своими планами. Я хочу стать политическим деятелем в Молдавии, моя первостепенная и самая важная задача - я хочу создать ОНК в Молдавии… Я хочу встретиться с президентом Республики Молдова, это моя цель, которой я пытаюсь добиться. И ежедневно я к этой цели стремлюсь, чтобы создать ОНК в Молдавии", - заявил Nekoglai в ролике, опубликованном в соцсетях.По его словам, существование ОНК в России помогло ему после задержания в Москве и он решил, что теперь создание подобной организации на родине - это его "карма".Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. Снятый им сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался.Впоследствии Nekoglai назвал видео "большой ошибкой" и заявил, что чувствует себя "как животное" после своей выходки. На заседании Мосгорсуда, 11 ноября утвердившего его высылку из РФ, блогер признался, что уже не хочет обжаловать решение Пресненского суда.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838095687.html
https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838148205.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830273607_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_ae75d05ea7f85f10c748b4dd617d487a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, в мире, москва
Россия, Молдавия, В мире, Москва
12:28 13.12.2022
 
Выдворенный из России блогер Nekoglai планирует стать политиком в Молдавии

Выдворенный из России блогер Nekoglai планирует стать политиком в Молдавии и создать ОНК

© Фото : Некоглай / ВКБлогер Некоглай (Николай Лебедев)
Блогер Некоглай (Николай Лебедев) - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Некоглай / ВК
Блогер Некоглай (Николай Лебедев). Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Блогер Nekoglai (Николай Лебедев), который был выдворен из РФ за нарушение миграционного законодательства, сообщил, что намерен стать политиком в Молдавии и создать в республике Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК).
Пресненский суд Москвы 9 ноября оштрафовал блогера, снявшего до этого пародию на российского военного, на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России: Лебедев - гражданин Молдавии, а в РФ находился незаконно. Он покинул территорию России 24 ноября.
Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 15:33
СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова
"Поделюсь своими планами. Я хочу стать политическим деятелем в Молдавии, моя первостепенная и самая важная задача - я хочу создать ОНК в Молдавии… Я хочу встретиться с президентом Республики Молдова, это моя цель, которой я пытаюсь добиться. И ежедневно я к этой цели стремлюсь, чтобы создать ОНК в Молдавии", - заявил Nekoglai в ролике, опубликованном в соцсетях.
По его словам, существование ОНК в России помогло ему после задержания в Москве и он решил, что теперь создание подобной организации на родине - это его "карма".
Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. Снятый им сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался.
Впоследствии Nekoglai назвал видео "большой ошибкой" и заявил, что чувствует себя "как животное" после своей выходки. На заседании Мосгорсуда, 11 ноября утвердившего его высылку из РФ, блогер признался, что уже не хочет обжаловать решение Пресненского суда.
Подготовка к съемкам новогодней программы на Первом канале - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 08:00
Борьба с Россией уничтожила творческую оппозицию
 
РоссияМолдавияВ миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала