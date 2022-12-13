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ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть - РИА Новости, 13.12.2022
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ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть - РИА Новости, 13.12.2022
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть
ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году также по-прежнему ожидает роста на 2,2 РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:28
2022-12-13T17:28
экономика
цены на нефть
опек
оэср
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году также по-прежнему ожидает роста на 2,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе организации."Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год остается без изменений, на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки", - пишет ОПЕК."В 2023 году прогноз роста мирового спроса на нефть также останется неизменным, на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки, при этом в странах ОЭСР рост составит 0,3 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 1,9 миллиона баррелей в сутки", - также сообщается в докладе.ОПЕК отмечает, что нынешний прогноз обусловлен многими неопределенностями, включая мировые экономические события, сохраняющуюся геополитическую напряженность, а также сохранение антиковидных ограничений в Китае.
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экономика, цены на нефть, опек, оэср
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК, ОЭСР
17:28 13.12.2022
 
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть

Прогноз роста спроса на нефть на 2022 год остается на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году также по-прежнему ожидает роста на 2,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе организации.
"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год остается без изменений, на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки", - пишет ОПЕК.
"В 2023 году прогноз роста мирового спроса на нефть также останется неизменным, на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки, при этом в странах ОЭСР рост составит 0,3 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 1,9 миллиона баррелей в сутки", - также сообщается в докладе.
ОПЕК отмечает, что нынешний прогноз обусловлен многими неопределенностями, включая мировые экономические события, сохраняющуюся геополитическую напряженность, а также сохранение антиковидных ограничений в Китае.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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