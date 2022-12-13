https://ria.ru/20221213/neft-1838412427.html
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть - РИА Новости, 13.12.2022
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть
ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году также по-прежнему ожидает роста на 2,2 РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:28
2022-12-13T17:28
2022-12-13T17:28
экономика
цены на нефть
опек
оэср
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году также по-прежнему ожидает роста на 2,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе организации."Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год остается без изменений, на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки", - пишет ОПЕК."В 2023 году прогноз роста мирового спроса на нефть также останется неизменным, на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки, при этом в странах ОЭСР рост составит 0,3 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 1,9 миллиона баррелей в сутки", - также сообщается в докладе.ОПЕК отмечает, что нынешний прогноз обусловлен многими неопределенностями, включая мировые экономические события, сохраняющуюся геополитическую напряженность, а также сохранение антиковидных ограничений в Китае.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, опек, оэср
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК, ОЭСР
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть
Прогноз роста спроса на нефть на 2022 год остается на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки