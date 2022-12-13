https://ria.ru/20221213/neft-1838412427.html

ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть

ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть - РИА Новости, 13.12.2022

ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году также по-прежнему ожидает роста на 2,2 РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:28

2022-12-13T17:28

2022-12-13T17:28

экономика

цены на нефть

опек

оэср

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году также по-прежнему ожидает роста на 2,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе организации."Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год остается без изменений, на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки", - пишет ОПЕК."В 2023 году прогноз роста мирового спроса на нефть также останется неизменным, на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки, при этом в странах ОЭСР рост составит 0,3 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 1,9 миллиона баррелей в сутки", - также сообщается в докладе.ОПЕК отмечает, что нынешний прогноз обусловлен многими неопределенностями, включая мировые экономические события, сохраняющуюся геополитическую напряженность, а также сохранение антиковидных ограничений в Китае.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, опек, оэср