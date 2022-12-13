https://ria.ru/20221213/neft-1838411497.html

Страны ОПЕК в ноябре выполнили сделку по сокращению добычи на 174 процента

Страны ОПЕК в ноябре выполнили сделку по сокращению добычи на 174 процента - РИА Новости, 13.12.2022

Страны ОПЕК в ноябре выполнили сделку по сокращению добычи на 174 процента

Добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 744 тысячи баррелей в сутки к уровню октября, до 28,83 миллиона баррелей в сутки, страны организации, несмотря на... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:25

2022-12-13T17:25

2022-12-13T17:26

экономика

цены на нефть

опек

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 744 тысячи баррелей в сутки к уровню октября, до 28,83 миллиона баррелей в сутки, страны организации, несмотря на снижение квоты, вновь добывали ниже разрешенных им в рамках сделки ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 174%, следует из данных декабрьского доклада организации."Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в ноябре 2022 года составил в среднем 28,83 миллиона баррелей в сутки, что на 744 тысячи баррелей в сутки меньше по сравнению с прошлым месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Нигерии и Анголе, тогда как в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Ираке снизилась", - говорится в докладе.Обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ имеют 10 из 13 стран ОПЕК, которые должны были сокращать добычу в ноябре на 1,273 миллиона баррелей в сутки от уровня августа, однако фактическое сокращение составило 2,211 миллиона баррелей. Таким образом ОПЕК в ноябре выполнила сделку на 174%, сокращая добычу на 938 тысяч баррелей в сутки больше плана.Альянс ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений.По условиям на сентябрь альянс ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а в октябре - сокращал на этот же объем и должен был вернуться к уровням августа. В ноябре-декабре ОПЕК+ сокращает добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от августовского уровня, в 2023 году пока продолжает следовать этим же параметрам.При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.

https://ria.ru/20221204/opek-1836227934.html

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, опек