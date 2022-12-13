Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла во II чтении проект о порядке наследования в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/nasledstvo-1838331645.html
Госдума приняла во II чтении проект о порядке наследования в новых регионах
Госдума приняла во II чтении проект о порядке наследования в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2022
Госдума приняла во II чтении проект о порядке наследования в новых регионах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об установлении в новых субъектах России принципов наследования, которые... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:18
2022-12-13T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
павел крашенинников
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793836358_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233d516cbf2afbbe498a90ba0f7f5ac5.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об установлении в новых субъектах России принципов наследования, которые применяются в российском законодательстве.Как отмечал один из авторов законопроекта, глава профильного комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в правовом регулировании отношений по наследованию имеются различия между российским законодательством и законодательством, действовавшим на территориях присоединенных субъектов, чем вызвана необходимость разработки соответствующего законопроекта. В ДНР и ЛНР действовали Гражданский кодекс (ГК) ДНР и ГК ЛНР, а на территориях Херсонской и Запорожской областей – ГК Украины, пояснял он. По словам законодателя, на каждой из территорий различны способы распоряжения на случай смерти, есть отличия в наследниках по закону и т.д. Так, по российскому законодательству наследники четвертой очереди – это прадедушки и прабабушки, а по украинскому ими признаются "гражданские" супруги.Документом предлагается установить, что положения раздела 5 Гражданского кодекса РФ применяются к отношениям по наследованию на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, если наследство открылось 30 сентября 2022 года (даты подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ) и позднее. В случае, если наследство открылось до 30 сентября 2022 года, применяются законы республик, действовавших в ДНР и ЛНР до 30 сентября 2022 года, или законодательство Украины на территориях Херсонской и Запорожской областей, отмечал парламентарий.При этом уточняется, что завещания и наследственные договоры, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим на этих территориях до 30 сентября 2022 года, сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства.
https://ria.ru/20221213/vosstanovlenie-1838301267.html
https://ria.ru/20221213/biometriya-1838330702.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793836358_39:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_3f664fd4ca4a720b2521326d030ae1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, павел крашенинников, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Павел Крашенинников, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ
14:18 13.12.2022
 
Госдума приняла во II чтении проект о порядке наследования в новых регионах

Госдума приняла во II чтении проект о наследовании в новых регионах по российской модели

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об установлении в новых субъектах России принципов наследования, которые применяются в российском законодательстве.
Как отмечал один из авторов законопроекта, глава профильного комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в правовом регулировании отношений по наследованию имеются различия между российским законодательством и законодательством, действовавшим на территориях присоединенных субъектов, чем вызвана необходимость разработки соответствующего законопроекта. В ДНР и ЛНР действовали Гражданский кодекс (ГК) ДНР и ГК ЛНР, а на территориях Херсонской и Запорожской областей – ГК Украины, пояснял он. По словам законодателя, на каждой из территорий различны способы распоряжения на случай смерти, есть отличия в наследниках по закону и т.д. Так, по российскому законодательству наследники четвертой очереди – это прадедушки и прабабушки, а по украинскому ими признаются "гражданские" супруги.
Представитель СК РФ фиксирует разрушения на улице Постышева в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 13:14
В Кремле назвали налаживание мирной жизни в новых регионах приоритетом
Документом предлагается установить, что положения раздела 5 Гражданского кодекса РФ применяются к отношениям по наследованию на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, если наследство открылось 30 сентября 2022 года (даты подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ) и позднее. В случае, если наследство открылось до 30 сентября 2022 года, применяются законы республик, действовавших в ДНР и ЛНР до 30 сентября 2022 года, или законодательство Украины на территориях Херсонской и Запорожской областей, отмечал парламентарий.
При этом уточняется, что завещания и наследственные договоры, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим на этих территориях до 30 сентября 2022 года, сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 14:15
В Госдуме подготовили поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПавел КрашенинниковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала