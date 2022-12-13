https://ria.ru/20221213/nasledstvo-1838331645.html

Госдума приняла во II чтении проект о порядке наследования в новых регионах

Госдума приняла во II чтении проект о порядке наследования в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2022

Госдума приняла во II чтении проект о порядке наследования в новых регионах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об установлении в новых субъектах России принципов наследования, которые... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:18

2022-12-13T14:18

2022-12-13T14:18

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об установлении в новых субъектах России принципов наследования, которые применяются в российском законодательстве.Как отмечал один из авторов законопроекта, глава профильного комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в правовом регулировании отношений по наследованию имеются различия между российским законодательством и законодательством, действовавшим на территориях присоединенных субъектов, чем вызвана необходимость разработки соответствующего законопроекта. В ДНР и ЛНР действовали Гражданский кодекс (ГК) ДНР и ГК ЛНР, а на территориях Херсонской и Запорожской областей – ГК Украины, пояснял он. По словам законодателя, на каждой из территорий различны способы распоряжения на случай смерти, есть отличия в наследниках по закону и т.д. Так, по российскому законодательству наследники четвертой очереди – это прадедушки и прабабушки, а по украинскому ими признаются "гражданские" супруги.Документом предлагается установить, что положения раздела 5 Гражданского кодекса РФ применяются к отношениям по наследованию на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, если наследство открылось 30 сентября 2022 года (даты подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ) и позднее. В случае, если наследство открылось до 30 сентября 2022 года, применяются законы республик, действовавших в ДНР и ЛНР до 30 сентября 2022 года, или законодательство Украины на территориях Херсонской и Запорожской областей, отмечал парламентарий.При этом уточняется, что завещания и наследственные договоры, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим на этих территориях до 30 сентября 2022 года, сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства.

https://ria.ru/20221213/vosstanovlenie-1838301267.html

https://ria.ru/20221213/biometriya-1838330702.html

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в мире, павел крашенинников, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф