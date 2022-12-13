https://ria.ru/20221213/napryazhennost-1838216802.html

В США предсказали рост напряженности в отношениях с Европой

В США предсказали рост напряженности в отношениях с Европой - РИА Новости, 13.12.2022

В США предсказали рост напряженности в отношениях с Европой

Напряженность между США и Европой будет расти на фоне экономических проблем ЕС, считает известный американский инвестор Джим Роджерс, комментируя американский... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T03:38

2022-12-13T03:38

2022-12-13T03:48

цены на нефть

джим роджерс

эммануэль макрон

джордж сорос

сша

украина

европа

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Напряженность между США и Европой будет расти на фоне экономических проблем ЕС, считает известный американский инвестор Джим Роджерс, комментируя американский закон о борьбе с инфляцией, вызвавший недовольство европейских политиков.Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире, сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."Это будет причиной для большей напряженности внутри Европы, между США и Европой", - сообщил он РИА Новости.Тем не менее, по словам Роджерса, говорить о конце сотрудничества западных союзников не приходится. Он также отметил, что в случае окончания конфликта на Украине цены на зерно и энергоносители пойдут вниз, что станет причиной для снижения напряженности в Европе.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.Президент Франции Эммануэль Макрон открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским" и "агрессивным".Макрон также подверг США критике за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который, как отметил французский президент, на внутреннем американском рынке стоит в несколько раз дешевле, чем на европейском.

https://ria.ru/20221212/gaz-1838068060.html

https://ria.ru/20221213/vengriya-1838215009.html

https://ria.ru/20221212/ssha-1838111194.html

сша

украина

европа

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цены на нефть, джим роджерс, эммануэль макрон, джордж сорос, сша, украина, европа, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)