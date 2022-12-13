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В США предсказали рост напряженности в отношениях с Европой - РИА Новости, 13.12.2022
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В США предсказали рост напряженности в отношениях с Европой
В США предсказали рост напряженности в отношениях с Европой - РИА Новости, 13.12.2022
В США предсказали рост напряженности в отношениях с Европой
Напряженность между США и Европой будет расти на фоне экономических проблем ЕС, считает известный американский инвестор Джим Роджерс, комментируя американский... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T03:38
2022-12-13T03:48
цены на нефть
джим роджерс
эммануэль макрон
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украина
европа
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Напряженность между США и Европой будет расти на фоне экономических проблем ЕС, считает известный американский инвестор Джим Роджерс, комментируя американский закон о борьбе с инфляцией, вызвавший недовольство европейских политиков.Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире, сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."Это будет причиной для большей напряженности внутри Европы, между США и Европой", - сообщил он РИА Новости.Тем не менее, по словам Роджерса, говорить о конце сотрудничества западных союзников не приходится. Он также отметил, что в случае окончания конфликта на Украине цены на зерно и энергоносители пойдут вниз, что станет причиной для снижения напряженности в Европе.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.Президент Франции Эммануэль Макрон открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским" и "агрессивным".Макрон также подверг США критике за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который, как отметил французский президент, на внутреннем американском рынке стоит в несколько раз дешевле, чем на европейском.
https://ria.ru/20221212/gaz-1838068060.html
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цены на нефть, джим роджерс, эммануэль макрон, джордж сорос, сша, украина, европа, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Цены на нефть, Джим Роджерс, Эммануэль Макрон, Джордж Сорос, США, Украина, Европа, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
03:38 13.12.2022 (обновлено: 03:48 13.12.2022)
 
В США предсказали рост напряженности в отношениях с Европой

Американский инвестор Джим Роджерс предсказал рост напряженности между США и Европой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета в Брюсселе
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Напряженность между США и Европой будет расти на фоне экономических проблем ЕС, считает известный американский инвестор Джим Роджерс, комментируя американский закон о борьбе с инфляцией, вызвавший недовольство европейских политиков.
Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире, сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).
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"Это будет причиной для большей напряженности внутри Европы, между США и Европой", - сообщил он РИА Новости.
"Многие европейцы недовольны. Они не знают, почему должны сейчас страдать. Они ищут, кого можно обвинить, и они будут винить Соединенные Штаты", - отметил инвестор.
Тем не менее, по словам Роджерса, говорить о конце сотрудничества западных союзников не приходится. Он также отметил, что в случае окончания конфликта на Украине цены на зерно и энергоносители пойдут вниз, что станет причиной для снижения напряженности в Европе.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
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В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
Президент Франции Эммануэль Макрон открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским" и "агрессивным".
Макрон также подверг США критике за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который, как отметил французский президент, на внутреннем американском рынке стоит в несколько раз дешевле, чем на европейском.
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Цены на нефтьДжим РоджерсЭммануэль МакронДжордж СоросСШАУкраинаЕвропаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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