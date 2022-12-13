https://ria.ru/20221213/naemnitsa-1838209371.html

США не могут подтвердить гибель наемницы на Украине, заявили в Госдепе

США не могут подтвердить гибель наемницы на Украине, заявили в Госдепе - РИА Новости, 13.12.2022

США не могут подтвердить гибель наемницы на Украине, заявили в Госдепе

США пока не могут подтвердить гибель американской наемницы на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T00:32

2022-12-13T00:32

2022-12-13T00:32

специальная военная операция на украине

в мире

нед прайс

мария захарова

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США пока не могут подтвердить гибель американской наемницы на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.Экс-депутат Верховной рады Украины Валерия Заружко ранее сообщила, что американская наемница, которая была парамедиком в рядах украинских силовиков, погибла в Донбассе в районе города Артемовск (украинское название Бахмут)."Я видел эти сообщения. Скажу, что эти сообщения не подтверждены", - сообщил журналистам.Прайс отметил, что ранее госдеп уже отмечал возможную дезинформацию, циркулирующую относительно конфликта на Украине.По данным Минобороны РФ, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском.В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html

https://ria.ru/20221212/bayden-1838192516.html

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в мире, нед прайс, мария захарова, украина, сша, россия, верховная рада украины