https://ria.ru/20221213/mozgi-1838352868.html

Мишустин поручил продумать меры по защите "мозгов"

Мишустин поручил продумать меры по защите "мозгов" - РИА Новости, 13.12.2022

Мишустин поручил продумать меры по защите "мозгов"

Зарубежные организации будут охотиться на специалистов из России, необходимо продумать меры по защите интеллектуального и культурного капитала, заявил... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:14

2022-12-13T15:14

2022-12-13T15:32

россия

михаил мишустин

экономика

технологии

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зарубежные организации будут охотиться на специалистов из России, необходимо продумать меры по защите интеллектуального и культурного капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще очень важная задача - сохранение научно-технического потенциала. Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды специалистов... особо они такое желание не скрывают, публично заявляют... Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала", - заявил он на заседании Экспертного совета при правительстве.

https://ria.ru/20221025/utechka-1826711196.html

россия

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Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, экономика, технологии