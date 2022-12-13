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Мишустин поручил продумать меры по защите "мозгов" - РИА Новости, 13.12.2022
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Мишустин поручил продумать меры по защите "мозгов"
Мишустин поручил продумать меры по защите "мозгов" - РИА Новости, 13.12.2022
Мишустин поручил продумать меры по защите "мозгов"
Зарубежные организации будут охотиться на специалистов из России, необходимо продумать меры по защите интеллектуального и культурного капитала, заявил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:14
2022-12-13T15:32
россия
михаил мишустин
экономика
технологии
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зарубежные организации будут охотиться на специалистов из России, необходимо продумать меры по защите интеллектуального и культурного капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще очень важная задача - сохранение научно-технического потенциала. Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды специалистов... особо они такое желание не скрывают, публично заявляют... Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала", - заявил он на заседании Экспертного совета при правительстве.
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россия, михаил мишустин, экономика, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Технологии
15:14 13.12.2022 (обновлено: 15:32 13.12.2022)
 
Мишустин поручил продумать меры по защите "мозгов"

Мишустин: зарубежные организации будут охотиться на российских специалистов

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зарубежные организации будут охотиться на специалистов из России, необходимо продумать меры по защите интеллектуального и культурного капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще очень важная задача - сохранение научно-технического потенциала. Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды специалистов... особо они такое желание не скрывают, публично заявляют... Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала", - заявил он на заседании Экспертного совета при правительстве.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 17:26
В Кремле заявили об отсутствии катастрофы, связанной с "утечкой мозгов"
 
РоссияМихаил МишустинЭкономикаТехнологии
 
 
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