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Подрыв моста под Мелитополем не нарушил движение в Крым, заявил перевозчик - РИА Новости, 13.12.2022
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Подрыв моста под Мелитополем не нарушил движение в Крым, заявил перевозчик
Подрыв моста под Мелитополем не нарушил движение в Крым, заявил перевозчик - РИА Новости, 13.12.2022
Подрыв моста под Мелитополем не нарушил движение в Крым, заявил перевозчик
Попытка подорвать мост под Мелитополем не затронула сухопутный коридор в Крым, движение грузового транспорта не нарушено, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:20
2022-12-13T09:19
запорожская область
мелитополь
анатолий цуркин
владимир рогов
константиновка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Попытка подорвать мост под Мелитополем не затронула сухопутный коридор в Крым, движение грузового транспорта не нарушено, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.Ранее сообщалось, что в Мелитополе и пригороде прозвучали два мощных взрыва, позже стало известно о повреждении моста в районе села Константиновка. Предварительно у опоры заложили взрывчатку. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, власти региона расценивают произошедшее как теракт, за которым стоят украинские диверсанты. После попытки подрыва мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно. Движение по нему приостановлено."Данный мост локальный. Он находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности", - сказал Цуркин агентству.По его словам, попытка подрыва моста не скажется на движении грузового транспорта в Крым и обратно.
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запорожская область
мелитополь
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Кадры с места взрыва у моста в селе Константиновка в пригороде Мелитополя
Мост в селе Константиновка в пригороде Мелитополя поврежден, предварительно, у опоры заложили взрывчатку. Движение по мосту пока приостановлено - мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, сообщили власти региона РИА Новости.
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запорожская область, мелитополь, анатолий цуркин, владимир рогов, константиновка, происшествия
Запорожская область, Мелитополь, Анатолий Цуркин, Владимир Рогов, Константиновка, Происшествия
08:20 13.12.2022 (обновлено: 09:19 13.12.2022)
 
Подрыв моста под Мелитополем не нарушил движение в Крым, заявил перевозчик

Ассоциация перевозчиков: подрыв моста в Мелитополе не затронул сухопутный коридор с Крымом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Попытка подорвать мост под Мелитополем не затронула сухопутный коридор в Крым, движение грузового транспорта не нарушено, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе и пригороде прозвучали два мощных взрыва, позже стало известно о повреждении моста в районе села Константиновка. Предварительно у опоры заложили взрывчатку. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, власти региона расценивают произошедшее как теракт, за которым стоят украинские диверсанты. После попытки подрыва мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно. Движение по нему приостановлено.
"Данный мост локальный. Он находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности", - сказал Цуркин агентству.
По его словам, попытка подрыва моста не скажется на движении грузового транспорта в Крым и обратно.
Кадры с места взрыва у моста в селе Константиновка в пригороде Мелитополя - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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Запорожская областьМелитопольАнатолий ЦуркинВладимир РоговКонстантиновкаПроисшествия
 
 
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