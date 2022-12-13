https://ria.ru/20221213/moskva-1838276776.html

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно, заявил Бирюков

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно, заявил Бирюков - РИА Новости, 13.12.2022

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно, заявил Бирюков

Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме в условиях непогоды - резких перепадов температуры и ледяного дождя, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 13.12.2022

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2022-12-13T12:11

2022-12-13T12:29

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме в условиях непогоды - резких перепадов температуры и ледяного дождя, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Под особым контролем соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В настоящее время все системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме."Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, проводится противогололедная обработка дорог и тротуаров для предотвращения образования скользкости, в местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника", - рассказал Бирюков.Он отметил, что в уборке задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.Глава комплекса городского хозяйства также подчеркнул, что особое внимание уделяется поддержанию в нормативном состоянии пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.Ранее сообщалось, что в Москве во вторник ожидается сильная гололедица.

https://ria.ru/20221213/prazdnik-1838247479.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков